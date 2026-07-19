Holivudski glumac i srpski zet oduševljen Visom, pokazao što ga je potpuno osvojilo

Holivudski glumac Jay Ellis boravio je na Visu, gdje je prisustvovao vjenčanju prijatelja.

Američki glumac Jay Ellis, najpoznatiji po ulozi u filmu "Top Gun: Maverick" i seriji "Insecure", ljetne je dane proveo na hrvatskoj obali, a posebno ga je osvojio Vis.

Sa svojim pratiteljima podijelio je niz fotografija i videa s otoka te otkrio da će mu ovo putovanje ostati u posebnom sjećanju.

Galerija 5 5 5 5 5

Jay Ellis - 2 Foto: Instagram

Jay Ellis - 4 Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama Ellis uživa u kupanju u kristalno čistom moru, istražuje kamene uličice Visa, kuša dalmatinske specijalitete i zabavlja se s prijateljima. Jedan od kadrova prikazuje i stol prepun svježe ribe, lignji, pršuta i domaćih priloga, dok je na drugom zabilježio neobičan detalj koji ga je posebno nasmijao – košarkaški obruč pričvršćen na kameni zid u staroj gradskoj jezgri.

Jay Ellis - 7 Foto: Instagram

Glumac, čija je supruga srpska glumica, manekenka i voditeljica Nina Seničar, otkrio je da je na Vis stigao kako bi prisustvovao vjenčanju svojih prijatelja Vanje i Rohana, a pritom nije skrivao oduševljenje otokom i njegovom atmosferom.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda 90-ih preminula nakon teške bolesti, samo nekoliko dana ranije molila je fanove za pomoć

"Vis u Hrvatskoj ima košarkaški obruč pričvršćen na zid star 500 godina – stariji od samog sporta, čini se. Dok sam bio tamo gledao sam kako se dvoje ljudi koje volim vjenčalo, a pojeo sam i jednu od najboljih riba ovog ljeta. (Prelistajte fotografije, koš je na četvrtoj)", napisao je uz objavu, dok je u komentarima dodao: "Ako netko zna priču iza koša, moram ju čuti!"

Jay Ellis - 1 Foto: Instagram

Jay Ellis - 6 Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija Jay pozira sa smiješkom držeći papirić sa stihom iz pjesme TBF-a "Ništa mi neće ovi dan pokvarit!!!!", dok se na drugima vidi kako uživa u kupanju i opuštenim ljetnim trenucima. Nije propustio ni fotografirati poznate kamene ulice Visa, ali ni romantičnu atmosferu s vjenčanja kojem je prisustvovao.

Jay Ellis - 3 Foto: Instagram

Objava je izazvala brojne reakcije njegovih pratitelja, a mnogi su u komentarima istaknuli kako im je drago vidjeti da je jedna od holivudskih zvijezda otkrila ljepote hrvatskih otoka. Vis se posljednjih godina sve češće nalazi na popisu omiljenih destinacija svjetskih poznatih osoba, a Ellisove fotografije još su jednom pokazale zašto taj dalmatinski biser ostavlja snažan dojam na svoje posjetitelje.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovakve trenutke Maja Šuput najviše voli: Bloom joj nije skidao osmijeh s lica

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Još jedna svjetska zvijezda odmara u Hrvatskoj! Pohvalila se mjestima koja je već obišla

Pogledaji ovo Celebrity Idiličan odmor obitelji Kovačić: Nježni zajednički prizori rastopili su srca pratitelja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako je Haaland s jednom rečenicom prikupio 49 tisuća lajkova!