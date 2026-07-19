Koga je ljubio španjolski nogometni junak? Njegove bivše djevojke punile su naslovnice

Ferran Torres donio je Španjolskoj drugi naslov svjetskog prvaka pobjedničkim golom protiv Argentine, a nakon velikog sportskog uspjeha ponovno je u središtu pozornosti zbog zanimljivog ljubavnog života.

Španjoska nogometna reprezentacija osvojila je svoj drugi naslov svjetskog prvaka, pobjedom od 1:0 protiv donedavnih prvaka Argentine. Junak utakmice bio je Ferran Torres, koji je u 106. minuti zabio odlučujući pogodak.

Ovim potezom igrač Barcelone ponovno je privukao pozornost i zbog svog privatnog života.

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Ferran Torres Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Prema pisanju španjolskih medija, nogometaš Barcelone prekinuo je vezu s modelom i influencericom Martinom Hunter, čime je ponovno postao jedan od najpoželjnijih neženja europskog nogometa.

Ferran Torres - 1 Foto: Profimedia

Martina Hunter - 1 Foto: Instagram

Martina Hunter - 4 Foto: Instagram

Torres i Hunter bili su zajedno nekoliko mjeseci, a svoju su vezu uglavnom držali podalje od očiju javnosti. Slobodne trenutke provodili su na zajedničkim putovanjima, među kojima se posebno isticala Ibiza. Ipak, španjolski novinar Javi de Hoyos tvrdi da je njihovoj romansi došao kraj, a dodatne glasine potaknula je činjenica da se više ne prate na Instagramu. Nijedno od njih dvoje zasad nije javno komentiralo prekid.

Martina Hunter - 2 Foto: Instagram

Martina Hunter - 5 Foto: Instagram

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Prije Hunter, Ferran je bio u jednoj od najpoznatijih ljubavnih veza u španjolskom nogometu. Od 2021. do 2023. ljubio je Siru Martínez, kćer bivšeg španjolskog izbornika i današnjeg trenera PSG-a Luisa Enriquea. Njihova je veza često punila naslovnice, a mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih mladih sportskih parova u Španjolskoj.

Ferran Torres i Sira Martinez - 2 Foto: Profimedia

Ferran Torres i Sira Martinez - 4 Foto: Profimedia

Nakon prekida s Martínez, posvetio se nogometu, a kasnije je započeo vezu s Hunter. Iako se činilo da je pronašao novu sreću, čini se da ni ta ljubavna priča nije potrajala.

Ferran Torres - 1 Foto: Profimedia

Ferran Torres - 2 Foto: Profimedia

Unatoč promjenama u privatnom životu, 26-godišnji napadač ostaje potpuno usredotočen na teren. Iza njega je odlična sezona u Barceloni, u kojoj je postigao 16 pogodaka u La Ligi, a s Furijom je došao na vrh svijeta.

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