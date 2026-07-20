Razgovarali smo sa sinom planetarno poznate sportske legende: ''Najbolji savjet koji mi je dao...''

Prošlog je tjedna u Umagu nastupio DJ Diesel, točnije, planetarno popularan bivši košarkaš Shaquille O'Neal. S njim u Hrvatsku stigao je i sin Myles, koji je s ocem zaplivao DJ vodama. S njim je razgovarala naša Matea Slogar za IN magazin. Otkriva koji mu je vrijedan savjet dao tata, kakva je njihova dinamika na stageu, ali i u obitelji.

Jabuka ne pada daleko od stabla pa je zahvaljujući ocu - Shaquilleu O’Nealu, i njegov sin Myles izvrstan DJ koji nastupa po cijelom svijetu. Trenutačno je s ocem, svjetski poznatim bivšim košarkašem, na turneji u sklopu koje su zagrijali atmosferu na Croatia Openu u Umagu.

In Magazin: Shaquille O'Neal - 1 Foto: In Magazin

''Volimo jako Hrvatsku, nailazimo na prekrasnu dobrodošlicu ovdje, svi su doista dragi i gostoljubivost je na prvom mjestu. Bio sam u Hrvatskoj već nekoliko puta tijekom godina, mislim da je ovo šesti put.'', rekao nam je Myles O'Neal te dodao:

''Kad je moj tata prestao s košarkom, počeo je DJ-irati posvuda i ja sam išao s njim na turneje te pomagao, učio. On svira dubstep, ja sviram house. I tako sam polako počeo nastupati malo na partyjima i kod prijatelja u baru. Onda sam shvatio da sam jako popularan, da trebam menadžera te moram naučiti producirati''.

Iako ne preferiraju isti žanr glazbe, ovaj otac i sin savršeno se nadopunjavaju.

''Mislim da naša kemija i način na koji se nadopunjujemo na pozornici te imamo odnos s publikom, super funkcioniraju i stapaju ta dva žanra. Našli smo taj neki ‘’flow’’ zajedno. Ali teško je nositi se s mojim tatom, on je tako velik i toliko se toga događa uz njega uvijek''.

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Košarkaška zvijezda Shaquille O’Neal oduvijek je gajio ljubav prema elektroničkoj glazbi, a nastupa pod imenom DJ Diesel. Myles nam je otkrio da mu je Shaquille u životu dao vrijedan savjet.

In Magazin: Shaquille O'Neal - 2 Foto: In Magazin

''Većina mojih braće i sestara, ima ih 5, svi se bave sportom, a ja sam se time prestao baviti u srednjoj školi. I najbolji savjet koji mi je dao je – budi svoj i radi ono što ti želiš. Ne moraš pratiti moje korake, iako sad obojica radimo glazbu, ali ne moraš igrati košarku, nađi ono što želiš raditi''.

In Magazin: Shaquille O'Neal - 3 Foto: In Magazin

''On je definitivno glava obitelji, jako se brine o nama, on je provider i ima jako veliko srce, želi da smo mu svi ovdje i da smo dobro. Doista je prizeman'', otkriva nam Myles.

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Kako se njegov otac prozvao Shaquille O’Nealović, tako bi se uskoro mogao prozvati i Myles, jer čini se da je u njihovoj obitelji ljubav prema Hrvatskoj univerzalna. Iako je Myles nastupao na velikim svjetskim festivalima poput Tomorowlanda, za kraj nam je otkrio svoje omiljeno mjesto na kojem nastupao.

In Magazin: Shaquille O'Neal - 4 Foto: In Magazin

''Moje omiljeno mjesto na kojem sam nastupao je Dubrovnik'', zaključio je.

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