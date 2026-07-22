Ana Uršula Najev o muškarcu koji je može osvojiti: ''Da radi neki svoj posao, da je svoj čovjek i da ima vozačku dozvolu''

Našu gošću iz sljedeće priče publika najviše poznaje kao doktoricu Lucu iz mega popularne serije Nove TV - “Kumovi”. No, Ana Uršula Najev mnogo je više od omiljenog televizijskog lica. Glumica, pjevačica i umjetnica, ponovno oživljava svoj veliki glazbeno-scenski projekt “For Amy”. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrila je zašto taj koncert doživljava kao svoje dijete, što gledatelje čeka u novoj sezoni ''Kumova'', ali i kakav treba biti muškarac da bi osvojio njezino srce.

Nakon šest godina, Ana Uršula Najev ponovno se vraća projektu koji za nju nikada nije bio samo još jedan koncert. ''For Amy'' u solinskoj Gradini za nju je puno osobnija priča.



''Da, znaš kako se osjećam? Koda sam dala dijete na posvajanje i sad se vraćam po njega. Stavim hashtag na Instagramu, daj dijete materi, stvarno. Ja to ne mogu nazvati projektom, to je stvarno kao moja beba, tako ga doživljavam. Jer i onda, a sad pogotovo, dala sam svo srce, svu dušu u to. I ono, nakon toliko godina probudila sam se i rekla, to je to, mora raditi Amy, to je to. Sad ili nikada'', govori nam Ana Uršula Najev.

Ovaj projekt je kaže, odavanje počasti velikoj umjetnici te pokušaj da se iza skandala ponovno vidi ono najvažnije, a to je umjetnička duša.

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''Mislim da ljudi, ovako na prvu kad im kažem, očekuju da se radi o klasičnom tributu. Da će se tu pjevati njene pjesme, da će možda i izgledai kako ona imitira taj glas. Znači, ništa od toga. Ništa od toga. Nije točno naime, ja radim ''For Amy''. Znači, svojevrsni homagge kao jedno pismo jedne umjetnice drugoj, gdje u biti želim onako doprijeti do ljudi u smislu da pokušam prikazati bar jedan dio njene duše. Jer ono što mene izuzetno smeta, ne samo u Amynom slučaju, nego u brojnim drugima, je što na kraju ti ekstra talentirani ljudi, umjetnici mladi, nažalost, najčešće budu poznati kroz prizmu nekih skandala, kroz prizmu nekih ružnih situacija iz privatnog života, a ono gdje je ona mene zbilja inspirirala od kad sam bila dijete je upravo ta upravo ta glazba i način na koji je ona doživljavala glazbu'', objašnjava nam Ana Uršula Najev.



Upravo zato ''For Amy'' nije samo koncert, nego scensko-glazbeni doživljaj. Publika je posljednjih godina najčešće veže uz ''Kumove'', u kojima je kao Luce postala jedno od omiljenih televizijskih lica.

Ana Uršula Najev - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell



''Završila je klapa sedme sezone. Tako da idemo u osmu logičan slijed događaja. Mi smo sad već došli negdje do ja mislim da smo čak prešli 800 epizoda tu negdje, tako da ganjam ovu Guinnessovu knjigu rekorda. Evo u ovoj zadnjoj sezoni mogu reći da da me baš puno puta scenariji iznenađuju pozitivno. Vidjet ćete Lucu kakvu do sad niste vidjeli, al doslovno u svakom smislu te riječi'', otkriva nam Najev.



Ljubavni život ne voli pretvarati u javni spektakl, ali o tome kakav je muškarac može osvojiti govori sasvim otvoreno.



''Brate mili, evo da nije psihopat, da ima, da radi neki svoj posao, da je svoj čovjek i da ima vozačku dozvolu da ga ne moram ja gdje vozati, to ti je to. A ovo ostalo, pa nema, to je, mislim da to je stvar nekog prepoznavanja i stvar trenutka''.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell



U ljubavi, kaže, nije pretjerano ljubomorna, ali dobro zna da njezin tempo i posao nisu uvijek jednostavni za pratiti.



''Slabo sam ljubomorna. Mislim, u nekih ranijih godinama da, nekako što sam starija, što sam sve svjesnija sebe, to nekako svjesnija sam i svojih mana i svojih vrlina, a samim time imam i nekako više samopouzdanja. A partneri, bila je tu ljubomore, pogotovo kad je u pitanju moja branša. Ne može svaki jednako prihvatit to da smo stalno u takvim miješanim društvima i da moramo snimati neke ljubavne scene''.

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell



Od Luce u “Kumovima” do Amy Winehouse na pozornici, od jazz klubova i mjuzikla do kazališnih predstava, Ana Uršula Najev pokazuje koliko joj dobro stoje različiti svjetovi. Zbog kojih je publika iznova prepoznaje kao jednu od najsvestranijih umjetnica svoje generacije.

''Ja bih pozvala ljude u srijedu na solinsku Gradinu, na moj najveći i najdraži i najbolji projekt slash koncert do sad, For Amy, Uršula o Amy Winehouse. Pusa i volim vas'', poručila je Najev.

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