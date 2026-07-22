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Ana Uršula Najev o muškarcu koji je može osvojiti: ''Da radi neki svoj posao, da je svoj čovjek i da ima vozačku dozvolu''

Piše Hrvoje Krolo/I.G., Danas @ 18:11 inMagazin komentari
Ana Uršula Najev - 3 Ana Uršula Najev - 3 Foto: In Magazin

Našu gošću iz sljedeće priče publika najviše poznaje kao doktoricu Lucu iz mega popularne serije Nove TV - “Kumovi”. No, Ana Uršula Najev mnogo je više od omiljenog televizijskog lica. Glumica, pjevačica i umjetnica, ponovno oživljava svoj veliki glazbeno-scenski projekt “For Amy”. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrila je zašto taj koncert doživljava kao svoje dijete, što gledatelje čeka u novoj sezoni ''Kumova'', ali i kakav treba biti muškarac da bi osvojio njezino srce.

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