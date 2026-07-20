Zvijezda Spasilačke službe pozirala potpuno gola pa počastila fanove seksi fotkama!

Brooks Nader ponovno je privukla svu pozornost provokativnim fotografijama i odvažnim izdanjem kojim je zasjenila brojne zvijezde na glamuroznoj zabavi u New Yorku.

Brooks Nader ponovno je dokazala da zna kako privući pažnju. Američka manekenka i glumica najprije je na društvenim mrežama podijelila provokativne fotografije na kojima pozira potpuno gola, pritom grudi prekrivajući tek rukama.

Brooks Nader Foto: Screenshot

Brooks Nader Foto: Screenshot

Nedugo nakon toga pojavila se na ekskluzivnoj zabavi uoči finala Svjetskog klupskog prvenstva u njujorškom Zero Bondu, gdje su se okupila brojna poznata lica. Ipak, upravo je Brooks bila jedna od glavnih zvijezda večeri.

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Na Instagramu je pokazala kako su izgledale pripreme za izlazak, od šminkanja i frizure do odabira modne kombinacije. Za ovu priliku odabrala je kratku minicu i efektan gornji dio, a pratiteljima je pokazala outfit iz svih kutova.

Brooks Nader Foto: Screenshot

U jednom trenutku, dok se okretala pred kamerom, ispod minice joj je nakratko provirila stražnjica, što nije promaknulo njezinim fanovima koji su fotografije i video ubrzo zatrpali komentarima.

Brooks Nader - 4 Foto: Brooks Nader/Instagram

Brooks Nader posljednjih je mjeseci često u središtu pozornosti, kako zbog odvažnih modnih izdanja, tako i zbog angažmana u filmskim projektima. Jedan od njih je i novi film iz franšize Baywatch, u kojem će se uskoro pojaviti.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Podsjetimo, Brooks je ovih dana boravila i u Hrvatskoj, a pratiteljima je pokazala što ju je posebno oduševilo tijekom posjeta. Više pogledajte OVDJE.

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Brooks Nader - 8 Foto: Instagram

Brooks Nader - 5 Foto: Instagram

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