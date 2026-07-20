U središtu spektakla u New Yorku: Ovako je Fani Stipković s tribina bodrila svoju drugu domovinu

Fani Stipković sa suprugom Fernandom Hierrom pratila je finale Svjetskog prvenstva u New Yorku, gdje je s pratiteljima podijelila atmosferu sa stadiona.

Sportska novinarka Fani Stipković nije propustila ni završnicu Svjetskog prvenstva. Nakon što je tijekom cijelog turnira pratiteljima na društvenim mrežama pokazivala atmosferu sa stadiona, stigla je i na veliko finale na njujorškom MetLife Stadiumu.

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Uz supruga, legendarnog španjolskog nogometaša Fernanda Hierra, posljednjih je tjedana pratila nastupe španjolske reprezentacije diljem SAD-a, a završni dvoboj bio je vrhunac njihova navijačkog putovanja.

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Uoči početka utakmice Fani je na Instagramu podijelila prizore sa stadiona, a tijekom susreta otkrila je i s kim je pratila borbu za naslov svjetskog prvaka.

Njezina povezanost sa Španjolskom nije slučajna. Upravo je u Madridu godinama gradila karijeru, ondje je upoznala supruga, a zemlju često naziva svojim drugim domom.

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Fani Stipković - 7 Foto: Instagram

Fani Stipković - 6 Foto: Instagram

Na početku prvenstva poručila je da ima "hrvatsko srce, ali španjolsko društvo", a među tim društvom našla su se i neka od najpoznatijih svjetskih imena.

Fani Stipković - 2 Foto: Instagram

Naime, Fani i Fernando tijekom prvenstva navijali su za "Furiju" u društvu oskarovaca Penélope Cruz i Javiera Bardema, s kojima su zajedno pratili utakmice iz VIP loža.

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