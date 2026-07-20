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U središtu spektakla u New Yorku: Ovako je Fani Stipković s tribina bodrila svoju drugu domovinu

Piše I. G., Danas @ 13:36 Celebrity komentari
Fani Stipković Fani Stipković Foto: Fani Stipković/Instagram

Fani Stipković sa suprugom Fernandom Hierrom pratila je finale Svjetskog prvenstva u New Yorku, gdje je s pratiteljima podijelila atmosferu sa stadiona.

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