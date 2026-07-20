Brat Ive Radić ostao bez noge u teškoj prometnoj nesreći: "Jedino što sam mogla je klečati i moliti''

Iva Radić proživljava jedne od najtežih trenutaka u životu nakon što je njezin mlađi brat Sebastian teško stradao u prometnoj nesreći u kojoj je ostao bez noge.

Nakon teške prometne nesreće u kojoj je njezin mlađi brat Sebastian ostao bez noge, poduzetnica i bivša manekenka Iva Radić oglasila se na društvenim mrežama emotivnom porukom u kojoj je progovorila o najtežim trenucima koje je njezina obitelj proživjela, piše Slobodna Dalmacija.

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"Jučer je bio jedan od najtežih dana u mom životu. Od trenutka kada sam saznala za tešku nesreću svog mlađeg brata, jedino što sam mogla bilo je klečati i moliti Boga da mu podari milost i sačuva mu život", napisala je.

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Iva Radić na Instagramu - 1 Foto: Iva Radić/Instagram

Istaknula je kako joj je najveća utjeha to što je njezin brat preživio te poručila da će cijela obitelj biti uz njega tijekom oporavka.

"Zahvalnost što je živ nosit ću u sebi svaki dan do kraja života. Sve izazove koji su pred njim i pred nama, kao obitelj, prihvaćam sa željom da mu zajedno olakšamo svaki korak njegovog novog puta. Bit ćemo njegova snaga dok god nas bude trebao."

Iva Radić na Instagramu - 2 Foto: Iva Radić/Instagram

Dodala je kako je iznimno ponosna na Sebastianovu hrabrost i odlučnost.

"Danas je moj najveći ponos upravo on. Naš Sebastian. Mladi, hrabri čovjek koji je dobio novu priliku za život i odlučio ju je zagrliti i boriti se. Jača je od svih nas."

Posebnu zahvalnost uputila je svima koji su sudjelovali u spašavanju njegova života.

"Anđeli zaista postoje. Bila je to žena iz Slovenije koja se sasvim slučajno našla na mjestu nesreće i zaustavila krvarenje nasred ceste, bio je to helikopter koji je stigao kao Božji odgovor na naše molitve, bila je to brza intervencija hitne pomoći, liječnici i medicinsko osoblje, prijatelji koji su bili na telefonu."

Iva Radić na Instagramu - 4 Foto: Iva Radić/Instagram

Na kraju je priznala da je ovo iskustvo promijenilo njezin pogled na život.

"U tim trenucima shvatila sam koliko jedan ljudski život vrijedi i koliko dobrih ljudi postoji. Hvala je premala riječ. Zahvalnost koju osjećam prema svima vama ostat će u meni zauvijek."

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Objavu je zaključila snažnim apelom svim motociklistima:

"Dragi ljudi, parkirajte svoje motore u garaže. Oni vode jednom nogom na drugi svijet. Mi smo blagoslovljeni i zahvalni na životu", prenosi Slobodna Dalmacija.

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