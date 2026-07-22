Nitko nije očekivao da će ga vidjeti u publici: Slavni oskarovac zaplesao na Shakirine hitove

Javier Bardem snimljen je kako pleše i pjeva na koncertu u New Yorku, a mnogi su ga pohvalili zbog spontane i emotivne scene s kćeri.

Javier Bardem iznenadio je brojne obožavatelje nakon što se društvenim mrežama proširila snimka nastala na koncertu Shakire u New Yorku. Umjesto ozbiljnog oskarovca kakvog publika poznaje s filmskog platna, glumac je pokazao svoju opuštenu stranu te bez zadrške zapjevao i zaplesao uz hitove kolumbijske zvijezde.

Video je snimljen tijekom Shakirine turneje "Las Mujeres Ya No Lloran", a korisnik koji ga je prvi podijelio istaknuo je da Bardem te večeri nije bio holivudska zvijezda, već prije svega otac koji sa svojom kćeri stvara uspomene.

"Tijekom Shakirina koncerta u New Yorku, u sklopu turneje 'Las Mujeres Ya No Lloran', Javier Bardem snimljen je kako uživa u posebnoj večeri sa svojom kćeri", napisao je uz objavu.

Dodao je kako je glumac na trenutak ostavio po strani status svjetske filmske zvijezde i jednostavno se prepustio glazbi.

Javier Bardem Foto: Profimedia

"Pjevao je, plesao i slavio glazbu sa svojom obitelji. Nekoliko minuta nije bio Javier Bardem kojeg prepoznaje cijeli svijet, nego samo otac koji stvara lijepu uspomenu sa svojom kćeri", stoji u objavi.

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Video je ubrzo preplavio društvene mreže i prikupio brojne pozitivne reakcije. Mnogi su pohvalili Bardemovu spontanost i činjenicu da se nije obazirao na to što ga okružuju kamere.

Penelope Cruz i Javier Bardem - 10 Foto: Profimedia

"Obožavam ovo. Tako je iskreno. Čista radost i sreća", "Nije zaboravio da je slavan. Može biti slavan i istovremeno uživati u životu'', "Što je s ovim nevjerojatnim čovjekom? Sve ga više volim", "Mislila sam da ga ne mogu voljeti još više. Njegove vrijednosti, ljudskost, hrabrost, talent i glazbeni ukus'', pisali su oduševljeni gledatelji.

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Javier Bardem jedan je od najcjenjenijih španjolskih glumaca i prvi Španjolac koji je osvojio Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu, zahvaljujući filmu "Nema zemlje za starce". Tijekom bogate karijere ostvario je zapažene uloge u filmovima "Biutiful", "Skyfall", "Dina", "Jedi, moli, voli" i "Biti Ricardovi". Od 2010. godine u braku je s oskarovkom Penélope Cruz, s kojom ima dvoje djece te slove za jedan od najpoznatijih i najskladnijih holivudskih parova.

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