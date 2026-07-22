Nova igračica Hajduka ljubi portugalskog nogometaša, simpatično je gdje su se zaljubili

Ana Maria Marković vratila se u Hrvatsku i postala nova igračica ŽNK Hajduk, a iza nje je i jedna od najljepših ljubavnih priča među nogometašima.

Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković novo je pojačanje ŽNK Hajduk. Nakon inozemne karijere 25-godišnja napadačica odlučila se vratiti u domovinu, a splitski klub potvrdio je njezin dolazak uz poruku dobrodošlice navijačima.

Osim po nogometnim uspjesima, Ana Maria posljednjih godina privlači pozornost i zbog svoje ljubavne priče s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom, koja je započela sasvim neočekivano.

Ana Maria Marković - 6 Foto: Instagram

Par se upoznao dok su oboje igrali u Zürichu. Ana Maria tada je nosila dres Grasshoppera, a Tomás je 2022. stigao u isti klub. Zajednički trenuci u Švicarskoj brzo su ih zbližili, no svoju su vezu odlučili neko vrijeme zadržati daleko od očiju javnosti.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 7 Foto: Instagram

Tek krajem 2023. godine Ana Maria potvrdila je da je zaljubljena. Kasnije je otkrila da su namjerno čekali s javnim priznanjem jer su željeli vidjeti može li njihova veza opstati unatoč životu na različitim adresama i brojnim sportskim obvezama.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 6 Foto: Instagram

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Portugalski stoper bio joj je najveća podrška i u najtežem razdoblju karijere. Nakon što je u ožujku 2023. teško ozlijedila koljeno te joj je puknuo prednji križni ligament i menisk, Tomás joj je bio oslonac tijekom dugotrajnog oporavka. Ana Maria kasnije je priznala da je upravo tada shvatila koliko joj znači njegova podrška.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 4 Foto: Instagram

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Koliko je njihova veza ozbiljna pokazala je i objava iz proljeća 2024., kada je uz zajedničke fotografije napisala: "1 Year with you", otkrivši da su zajedno bili gotovo godinu dana prije nego što su svoju ljubav podijelili s javnošću.

Iako zbog karijera često žive u različitim državama, uspješno održavaju vezu na daljinu. Nakon odlaska iz Švicarske Tomás je karijeru nastavio u Portugalu, a oboje ističu da se trude svaki slobodan trenutak provesti zajedno.

Ana Maria Marković i Tomas Ribeiro - 3 Foto: Instagram

Njihove zajedničke objave nisu česte, ali uvijek privuku veliku pozornost. Posebno su nasmijali pratitelje tijekom Svjetskog prvenstva 2026., kada su Hrvatska i Portugal igrali jedan protiv drugoga. Ana Maria tada je objavila njihovu fotografiju u reprezentativnim dresovima uz šaljivu poruku da će "netko večeras spavati na kauču", a nakon portugalske pobjede nastavili su se međusobno zadirkivati na račun nogometnog rivalstva.

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 4 Foto: Instagram

Tomás Ribeiro rođen je 1999. godine u Lisabonu, igra na poziciji stopera, a tijekom karijere nastupao je za Belenenses, B-SAD, Grasshopper i Vitóriju Guimarães. Upravo ga je nogomet spojio s Anom Marijom, koja sada otvara novo poglavlje karijere u dresu Hajduka, dok njihova ljubavna priča uspješno odolijeva kilometrima i brojnim sportskim izazovima.

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