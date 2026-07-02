Najljepša hrvatska nogometašica podijelila fotku s dečkom Portugalcem, opis je hit!

Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković prije dvoboja Hrvatske i Portugala pokazala je da nogometno rivalstvo može biti i vrlo zabavno kada je riječ o ljubavi.
Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković nasmijala je svoje pratitelje na Instagramu duhovitom objavom uoči utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Na fotografijama koje je podijelila pozira sa svojim dečkom, portugalskim nogometašem Tomasom Ribeirom, a uz njih je kratko napisala: "Netko će večeras spavati na kauču." Uz poruku je dodala i emotikone koji jasno pokazuju da se radi o simpatičnom rivalstvu između zaljubljenog para.
Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 5 Foto: Instagram
Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 4 Foto: Instagram
Na zajedničkoj fotografiji Ana Maria nosi dres hrvatske reprezentacije i Vatrenima šalje podršku uz crveno srce, dok je Tomas odjeven u dres portugalske reprezentacije. Na leđima njegova dresa ističe se prezime Ronaldo i legendarni broj 7, koji nosi Cristiano Ronaldo. Na ostalim fotografijama Ana Maria pozira u hrvatskom dresu, dok Tomas nosi portugalski reprezentativni dres, a par je atmosferu prije utakmice proveo zajedno.
Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 2 Foto: Instagram
Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 1 Foto: Instagram
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Ana Maria i Tomas svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti, a 2023. godine prvi su je put službeno potvrdili na društvenim mrežama povodom prve godišnjice ljubavi. Upoznali su se u Zürichu, dok je Ribeiro igrao za Grasshopper, klub za koji je tada nastupala i hrvatska reprezentativka. Marković je ranije ispričala da joj je upravo Tomas bio najveća podrška tijekom oporavka od teške ozljede koljena.
Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.
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