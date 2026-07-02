Najljepša hrvatska nogometašica podijelila fotku s dečkom Portugalcem, opis je hit!

Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković prije dvoboja Hrvatske i Portugala pokazala je da nogometno rivalstvo može biti i vrlo zabavno kada je riječ o ljubavi.

Hrvatska nogometašica Ana Maria Marković nasmijala je svoje pratitelje na Instagramu duhovitom objavom uoči utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu.

Na fotografijama koje je podijelila pozira sa svojim dečkom, portugalskim nogometašem Tomasom Ribeirom, a uz njih je kratko napisala: "Netko će večeras spavati na kauču." Uz poruku je dodala i emotikone koji jasno pokazuju da se radi o simpatičnom rivalstvu između zaljubljenog para.

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 5 Foto: Instagram

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 4 Foto: Instagram

Na zajedničkoj fotografiji Ana Maria nosi dres hrvatske reprezentacije i Vatrenima šalje podršku uz crveno srce, dok je Tomas odjeven u dres portugalske reprezentacije. Na leđima njegova dresa ističe se prezime Ronaldo i legendarni broj 7, koji nosi Cristiano Ronaldo. Na ostalim fotografijama Ana Maria pozira u hrvatskom dresu, dok Tomas nosi portugalski reprezentativni dres, a par je atmosferu prije utakmice proveo zajedno.

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 2 Foto: Instagram

Anamaria Marković i Tomas Ribeiro - 1 Foto: Instagram

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Ana Maria i Tomas svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti, a 2023. godine prvi su je put službeno potvrdili na društvenim mrežama povodom prve godišnjice ljubavi. Upoznali su se u Zürichu, dok je Ribeiro igrao za Grasshopper, klub za koji je tada nastupala i hrvatska reprezentativka. Marković je ranije ispričala da joj je upravo Tomas bio najveća podrška tijekom oporavka od teške ozljede koljena.

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

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