Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol

Ivana Knoll ponovno je privukla sve poglede na tribinama, ovoga puta tijekom utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu. Najpoznatija hrvatska navijačica pojavila se u atraktivnoj kombinaciji inspiriranoj hrvatskim bojama te još jednom pokazala zašto njezina izdanja redovito završavaju u središtu pozornosti.

Ivana Knoll još je jednom dokazala zašto je jedna od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske reprezentacije. Na utakmici Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu pojavila se u upečatljivom izdanju koje je privuklo brojne poglede na tribinama.

Za veliki dvoboj odabrala je kombinaciju u prepoznatljivim hrvatskim bojama. Nosila je crveni grudnjak i uske crvene tajice visokog struka, dok je cijeli styling upotpunila bijelim ovratnikom i kravatom s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, simbolom hrvatske reprezentacije.

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

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Knoll je godinama nezaobilazno lice velikih nogometnih natjecanja, a svojim modnim odabirima redovito privlači pažnju domaćih i stranih medija. Ni ovoga puta nije odstupila od svog prepoznatljivog stila, ostajući vjerna crveno-bijelim motivima koji su postali njezin zaštitni znak.

Prije početka susreta poručila je kako vjeruje u hrvatsku reprezentaciju, a fotografijama sa stadiona još je jednom pokazala da ne propušta najveće utakmice Vatrenih.

Ivana Knoll - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram

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Što je nosila na utakmici s Ganom pogledajte OVDJE.

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