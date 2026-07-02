Nauljena Knoll u grudnjaku i tajicama na utakmici Hrvatske i Portugala, nosila je i svjetski poznat hrvatski simbol

Ivana Knoll ponovno je privukla sve poglede na tribinama, ovoga puta tijekom utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu. Najpoznatija hrvatska navijačica pojavila se u atraktivnoj kombinaciji inspiriranoj hrvatskim bojama te još jednom pokazala zašto njezina izdanja redovito završavaju u središtu pozornosti.
Ivana Knoll još je jednom dokazala zašto je jedna od najprepoznatljivijih navijačica hrvatske reprezentacije. Na utakmici Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu pojavila se u upečatljivom izdanju koje je privuklo brojne poglede na tribinama.3 vijesti o kojima se priča na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Za veliki dvoboj odabrala je kombinaciju u prepoznatljivim hrvatskim bojama. Nosila je crveni grudnjak i uske crvene tajice visokog struka, dok je cijeli styling upotpunila bijelim ovratnikom i kravatom s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, simbolom hrvatske reprezentacije.
Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram
Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Novi album Jakova Jozinovića u samo dva tjedna ostvario je impresivan rezultat
Knoll je godinama nezaobilazno lice velikih nogometnih natjecanja, a svojim modnim odabirima redovito privlači pažnju domaćih i stranih medija. Ni ovoga puta nije odstupila od svog prepoznatljivog stila, ostajući vjerna crveno-bijelim motivima koji su postali njezin zaštitni znak.
Prije početka susreta poručila je kako vjeruje u hrvatsku reprezentaciju, a fotografijama sa stadiona još je jednom pokazala da ne propušta najveće utakmice Vatrenih.
Ivana Knoll - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell
Ivana Knoll - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell
Ivana Knoll - 4 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ivana Knoll - 3 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se hit spota HTZ-a s Malkovichem? Stigao je nastavak, pridružio mu se Luka Modrić
Što je nosila na utakmici s Ganom pogledajte OVDJE.
Galerija 14 14 14 14 14
EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Austrijski mediji pišu o supruzi Duje Ćalete-Cara: Pogledajte što ih je posebno zainteresiralo
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 inMagazin Ivana Knoll odbrojava do utakmice: ''Toronto, spremni smo!''