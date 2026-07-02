Novi album Jakova Jozinovića u samo dva tjedna ostvario je impresivan rezultat

Publika je već pokazala koliko voli pjesme Jakova Jozinovića, a sada je to potvrdila i Billboardova ljestvica. Njegov debitantski album ''Ja za čuda letim'' u kratkom je roku ostvario rezultat kojim se ne može pohvaliti puno izvođača.

Jakov Jozinović nastavlja nizati uspjehe na domaćoj glazbenoj sceni. Samo dva tjedna nakon objave debitantskog albuma ''Ja za čuda letim'', ostvario je rezultat koji uspijeva tek rijetkim izvođačima – svih deset pjesama s albuma našlo se na Billboardovoj Top 25 Croatia ljestvici.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović - 3 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Najveći skok ostvarila je pjesma ''Raj'', koja je ovoga tjedna zasjela na prvo mjesto ljestvice. Time je Jozinović još jednom potvrdio veliki interes publike, a ujedno se pridružio malobrojnoj skupini domaćih izvođača kojima je pošlo za rukom osvojiti vrh Billboardove ljestvice.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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Ovo nije njegov prvi broj jedan. I prije izlaska albuma na samom vrhu Billboarda našli su se singlovi ''Polje ruža'' i ''Ja volim'', koji su najavili uspješno izdanje.

Osim pjesme ''Raj'', među deset najslušanijih plasirali su se i ''Nećeš spavati'', ''Meri'', ''4 laste'', ''Na mjestu mom'' i ''Voljela bi to'', dok su i preostale pjesme s albuma izborile mjesto na Top 25 ljestvici.

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Na vrhu ljestvice društvo mu prave Jala Brat i Buba Corelli, koji su također nedavno objavili novi album. Zanimljivo je kako se ovoga puta među najslušanijima našao spoj različitih glazbenih žanrova, što predstavlja odmak od razdoblja u kojem su domaćim Billboardom uglavnom dominirali trap i hip-hop izvođači.

Jakov Jozinović Foto: Mario Poje/bravo/PR

Prije Jozinovića sličan uspjeh ostvarili su Grše, Baby Lasagna, Hiljson Mandela, Miach i Marko Perković Thompson.

Novi rezultat dolazi nakon iznimno uspješne turneje ''Ja za čuda letim'', tijekom koje je Jozinović održao i dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Areni, potvrdivši status jednog od najtraženijih domaćih izvođača.

Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 3 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon zagrebačke Arene, Jakov dolazi i u Varaždin. Više pročitajte OVDJE.

Posljednjih dana veliko zanimanje javnosti izazvao je i njegov privatni život nakon što je na društvenim mrežama nakratko osvanuo, a potom nestao video na kojem se ljubi s misterioznom djevojkom. Obožavatelji su odmah krenuli nagađati o njezinu identitetu, no službene potvrde nije bilo.

Više o tome tko je misteriozna djevojka koju povezuju s Jakovom Jozinovićem pročitajte OVDJE.

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