Austrijski mediji pišu o supruzi Duje Ćalete-Cara: Pogledajte što ih je posebno zainteresiralo

Dok se Duje Ćaleta-Car s hrvatskom reprezentacijom priprema za važnu utakmicu protiv Portugala, pažnju austrijskih medija privukla je njegova supruga Adriana.

Austrijski portal ''Heute'' posvetio je članak Adriani Ćaleti-Car nakon što je na Instagramu objavila niz fotografija i videa s putovanja koje je proteklih dana provela sa sinovima Maurom i Felipeom.

Prije dolaska u Toronto, gdje Hrvatska igra utakmicu protiv Portugala, Adriana je nekoliko dana boravila u New Yorku. Sa svojim pratiteljima podijelila je trenutke obilaska popularnog vidikovca SUMMIT One Vanderbilt, šetnje Manhattanom te posjeta umjetničkoj instalaciji Affinity.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Na društvenim mrežama pokazala je i predah uz limunadu i matchu u jednom od poznatih kafića brenda ''Ralph Lauren'', a među objavama se posebno istaknuo simpatičan trenutak u kojem njezin sin pokušava prići vjeverici u gradskom parku.

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Adriana Ćaleta-Car - 7 Foto: Instagram

Fotografije pogledajte OVDJE.

Austrijski medij primijetio je i da je u isto vrijeme u New Yorku boravila Helena Livaković, supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića, koja je tijekom posjeta gradu obišla Muzej moderne umjetnosti (MoMA).

Kako Helena krati vrijeme prije ključne utakmice s Portugalom, pročitajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 6 Foto: Instagram

Nakon boravka u SAD-u Adriana je sa sinovima stigla u Toronto, gdje se ponovno okupila s Dujom. Na Instagramu je podijelila i video na kojem hrvatski reprezentativac, između treninga i priprema za susret s Portugalom, provodi slobodno vrijeme u šetnji gradom sa sinovima. Više pročitajte OVJDE.

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Adriana i Duje Ćaleta-Car u braku su od 2021. godine, a godinu kasnije vjenčali su se i u crkvi u Dubrovniku. Na društvenim mrežama redovito dijele obiteljske trenutke te su jedan od najpraćenijih domaćih sportskih parova.

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