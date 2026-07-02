Austrijski mediji pišu o supruzi Duje Ćalete-Cara: Pogledajte što ih je posebno zainteresiralo

Dok se Duje Ćaleta-Car s hrvatskom reprezentacijom priprema za važnu utakmicu protiv Portugala, pažnju austrijskih medija privukla je njegova supruga Adriana.
Austrijski portal ''Heute'' posvetio je članak Adriani Ćaleti-Car nakon što je na Instagramu objavila niz fotografija i videa s putovanja koje je proteklih dana provela sa sinovima Maurom i Felipeom.3 vijesti o kojima se priča sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Prije dolaska u Toronto, gdje Hrvatska igra utakmicu protiv Portugala, Adriana je nekoliko dana boravila u New Yorku. Sa svojim pratiteljima podijelila je trenutke obilaska popularnog vidikovca SUMMIT One Vanderbilt, šetnje Manhattanom te posjeta umjetničkoj instalaciji Affinity.
Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram
Na društvenim mrežama pokazala je i predah uz limunadu i matchu u jednom od poznatih kafića brenda ''Ralph Lauren'', a među objavama se posebno istaknuo simpatičan trenutak u kojem njezin sin pokušava prići vjeverici u gradskom parku.
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Adriana Ćaleta-Car - 7 Foto: Instagram
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Austrijski medij primijetio je i da je u isto vrijeme u New Yorku boravila Helena Livaković, supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića, koja je tijekom posjeta gradu obišla Muzej moderne umjetnosti (MoMA).
Kako Helena krati vrijeme prije ključne utakmice s Portugalom, pročitajte OVDJE.
Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram
Adriana Ćaleta-Car - 6 Foto: Instagram
Nakon boravka u SAD-u Adriana je sa sinovima stigla u Toronto, gdje se ponovno okupila s Dujom. Na Instagramu je podijelila i video na kojem hrvatski reprezentativac, između treninga i priprema za susret s Portugalom, provodi slobodno vrijeme u šetnji gradom sa sinovima. Više pročitajte OVJDE.
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Adriana i Duje Ćaleta-Car u braku su od 2021. godine, a godinu kasnije vjenčali su se i u crkvi u Dubrovniku. Na društvenim mrežama redovito dijele obiteljske trenutke te su jedan od najpraćenijih domaćih sportskih parova.
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