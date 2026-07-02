Zvijezda serije ''Malcolm u sredini'' razvodi se nakon 10 godina ljubavi

Glumac Frankie Muniz, kojeg publika najbolje pamti po ulozi Malcolma u hit-seriji ''Malcolm u sredini'', iznenadio je obožavatelje objavom da se razvodi od supruge.

Frankie Muniz na Instagramu je podijelio emotivnu objavu u kojoj je otkrio da su on i supruga Paige Price odlučili okončati brak. Kako je napisao, odluku su donijeli nakon razdoblja razdvojenosti koje su dosad držali podalje od očiju javnosti.

Objavu pogledajte OVDJE.

Glumac je istaknuo da su tijekom zajedničkih godina oboje sazrijevali te shvatili da danas najbolje funkcioniraju kao bliski prijatelji i roditelji svog sina.

Muniz i Price vjenčali su se 2020. godine, a godinu kasnije dobili su sina Mauza, koji danas ima pet godina.

Frankie Muniz Foto: Instagram

U objavi je naglasio da će njihov sin i dalje biti središte njihova života te da će zajedno nastaviti graditi obiteljsku svakodnevicu kao predani roditelji.

''Paige je godinama bila moja najveća podrška. Često je svoje snove stavljala u drugi plan kako bih ja mogao ostvarivati svoje, a međusobno poštovanje i prijateljstvo neće nestati'', poručio je Frankie.

Pogledaji ovo inMagazin Lidija Bačić ekskluzivno o neostvarenoj želji: ''Nikad mi se nije dogodilo...''

Dodao je i da će nastaviti zajedno razvijati svoj projekt ''Muniz Racing''.

Par je vezu započeo 2016. godine, dvije godine kasnije zaručili su se, a vjenčali su se u veljači 2020.

Paige Price Foto: Instagram

U vrijeme zaruka Paige je na društvenim mrežama opisala Muniza kao osobu koja je svakodnevno inspirira i pruža joj podršku, ističući da jedva čeka postati njegova supruga.

Muniz je prije dvije godine u realityju ''I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!'' otvoreno priznao da zbog brojnih obaveza nije dovoljno vremena posvećivao supruzi i sinu.

Frankie Muniz Foto: Instagram

Tada je rekao kako ga je posebno pogodilo kada je čuo da njegov sin želi da se više igra s njim, zbog čega je shvatio da, i kada je fizički kod kuće, nije uvijek istinski prisutan.

Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Aniston podijelila rijetke trenutke s partnerom i oduševila obožavatelje

Frankie Muniz svjetsku je slavu stekao početkom 2000-ih naslovnom ulogom u seriji ''Malcolm u sredini'', koja je trajala od 2000. do 2006. godine.

Galerija 11 11 11 11 11

Nakon velikog uspjeha odlučio se udaljiti od Hollywooda i posvetiti automobilskim utrkama, a ove godine ponovno je utjelovio Malcolma u mini-seriji ''Malcolm: Life's Still Unfair'', koja je vratila dio originalne glumačke postave i razveselila dugogodišnje obožavatelje.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Jennifer Aniston podijelila rijetke trenutke s partnerom i oduševila obožavatelje

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Što danas rade najveće zvijezde serije ''Vampirski dnevnici''?