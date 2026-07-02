Što danas rade najveće zvijezde serije ''Vampirski dnevnici''?

Gotovo deset godina nakon završetka jedne od najpopularnijih tinejdžerskih serija, njezine zvijezde i dalje su među omiljenim licima televizijske publike.
''Vampirski dnevnici'' prvi put su se pojavili na malim ekranima 2009. godine, a tada je malo tko mogao pretpostaviti da će postati jedna od najpopularnijih tinejdžerskih serija svih vremena. Ljubavni trokut Elene Gilbert i braće Salvatora osvojio je milijune gledatelja, a glumačka postava preko noći postala je svjetski poznata.3 vijesti o kojima se priča ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera
Nina Dobrev imala je samo 20 godina kada je utjelovila Elenu Gilbert, ali i zlu Katherine Pierce, čime je pokazala zavidan glumački raspon. Nakon odlaska iz serije nastavila je graditi filmsku karijeru te je glumila u naslovima poput ''xXx: Return of Xander Cage'', ''Flatliner''s i ''The Out-Laws''. Osim glume, okušala se i u producentskim projektima, a ovih je dana potvrđeno da će ponovno surađivati s Paulom Wesleyjem u novoj seriji You Deserve to Know'', što je razveselilo brojne obožavatelje.
Glumci Vampirskih dnevnika - 6 Foto: Instagram
Nina Dobrev Foto: All Film Archive/Warner Bros. Tv / Mary Evans Picture Library / Profimedia
Uloga šarmantnog Damona Salvatora pretvorila je Iana Somerhaldera u jednog od najpoželjnijih televizijskih glumaca. Nakon završetka serije glumio je u seriji ''V Wars'', no posljednjih godina više se posvetio poduzetništvu i zaštiti okoliša. Zajedno s Paulom Wesleyjem pokrenuo je uspješni brend bourbona ''Brother's Bond'', a i dalje je aktivan u humanitarnim i ekološkim projektima. Njegova supruga je Nikki Reed, američka glumica, scenaristica i poduzetnica.
Glumci Vampirskih dnevnika - 2 Foto: Instagram
Ian Somerhalder Foto: Profimedia
Ian Somerhalder, Nikki Reed Foto: Profimedia
Paul Wesley ostao je vjeran televiziji i nakon odlaska iz Mystic Fallsa. Glumio je u serijama ''Tell Me a Story'' i ''Star Trek: Strange New Worlds'', a uspješno se okušao i kao redatelj. Osim zajedničkog poslovnog pothvata s Ianom Somerhalderom, ovih dana ponovno puni naslovnice jer će nakon gotovo deset godina ponovno dijeliti ekran s Ninom Dobrev u novoj psihološkoj seriji.
Ian Somerhalder, Paul Wesley Foto: Profimedia
Glumci Vampirskih dnevnika - 5 Foto: Instagram
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Caroline Forbes bila je jedan od omiljenih likova serije, a Candice King nastavila je glumačku karijeru i nakon njezina završetka. Nakratko je ponovno utjelovila Caroline u spin-offu ''The Originals'', dok se paralelno posvetila obitelji i novim projektima. Posljednjih godina aktivna je i u podcastima te povremeno sudjeluje na okupljanjima glumačke ekipe, koja i dalje njeguje bliske odnose.
Glumci Vampirskih dnevnika - 7 Foto: Instagram
Kat Graham nakon Vampirskih dnevnika uspješno gradi dvostruku karijeru. Osim što nastavlja glumiti u filmovima i televizijskim projektima, aktivna je i kao pjevačica te redovito objavljuje novu glazbu. Poznata je i po humanitarnom radu te suradnji s brojnim međunarodnim organizacijama, zbog čega je postala jedna od najangažiranijih članica nekadašnje glumačke postave.
Glumci Vampirskih dnevnika - 3 Foto: Instagram
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Iako su prošle godine otkako su se oprostili od Mystic Fallsa, glumci ''Vampirskih dnevnika'' i dalje privlače veliku pozornost. Njihove karijere krenule su različitim putevima, no zajednički projekt Nine Dobrev i Paula Wesleyja još je jednom dokazao da ljubav obožavatelja prema ovoj kultnoj seriji nije nimalo izblijedjela.
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