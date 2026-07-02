Što danas rade najveće zvijezde serije ''Vampirski dnevnici''?

Gotovo deset godina nakon završetka jedne od najpopularnijih tinejdžerskih serija, njezine zvijezde i dalje su među omiljenim licima televizijske publike.

''Vampirski dnevnici'' prvi put su se pojavili na malim ekranima 2009. godine, a tada je malo tko mogao pretpostaviti da će postati jedna od najpopularnijih tinejdžerskih serija svih vremena. Ljubavni trokut Elene Gilbert i braće Salvatora osvojio je milijune gledatelja, a glumačka postava preko noći postala je svjetski poznata.

Nina Dobrev imala je samo 20 godina kada je utjelovila Elenu Gilbert, ali i zlu Katherine Pierce, čime je pokazala zavidan glumački raspon. Nakon odlaska iz serije nastavila je graditi filmsku karijeru te je glumila u naslovima poput ''xXx: Return of Xander Cage'', ''Flatliner''s i ''The Out-Laws''. Osim glume, okušala se i u producentskim projektima, a ovih je dana potvrđeno da će ponovno surađivati s Paulom Wesleyjem u novoj seriji You Deserve to Know'', što je razveselilo brojne obožavatelje.

Glumci Vampirskih dnevnika - 6 Foto: Instagram

Nina Dobrev Foto: All Film Archive/Warner Bros. Tv / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Uloga šarmantnog Damona Salvatora pretvorila je Iana Somerhaldera u jednog od najpoželjnijih televizijskih glumaca. Nakon završetka serije glumio je u seriji ''V Wars'', no posljednjih godina više se posvetio poduzetništvu i zaštiti okoliša. Zajedno s Paulom Wesleyjem pokrenuo je uspješni brend bourbona ''Brother's Bond'', a i dalje je aktivan u humanitarnim i ekološkim projektima. Njegova supruga je Nikki Reed, američka glumica, scenaristica i poduzetnica.

Glumci Vampirskih dnevnika - 2 Foto: Instagram

Ian Somerhalder Foto: Profimedia

Ian Somerhalder, Nikki Reed Foto: Profimedia

Paul Wesley ostao je vjeran televiziji i nakon odlaska iz Mystic Fallsa. Glumio je u serijama ''Tell Me a Story'' i ''Star Trek: Strange New Worlds'', a uspješno se okušao i kao redatelj. Osim zajedničkog poslovnog pothvata s Ianom Somerhalderom, ovih dana ponovno puni naslovnice jer će nakon gotovo deset godina ponovno dijeliti ekran s Ninom Dobrev u novoj psihološkoj seriji.

Ian Somerhalder, Paul Wesley Foto: Profimedia

Glumci Vampirskih dnevnika - 5 Foto: Instagram

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Caroline Forbes bila je jedan od omiljenih likova serije, a Candice King nastavila je glumačku karijeru i nakon njezina završetka. Nakratko je ponovno utjelovila Caroline u spin-offu ''The Originals'', dok se paralelno posvetila obitelji i novim projektima. Posljednjih godina aktivna je i u podcastima te povremeno sudjeluje na okupljanjima glumačke ekipe, koja i dalje njeguje bliske odnose.

Glumci Vampirskih dnevnika - 7 Foto: Instagram

Kat Graham nakon Vampirskih dnevnika uspješno gradi dvostruku karijeru. Osim što nastavlja glumiti u filmovima i televizijskim projektima, aktivna je i kao pjevačica te redovito objavljuje novu glazbu. Poznata je i po humanitarnom radu te suradnji s brojnim međunarodnim organizacijama, zbog čega je postala jedna od najangažiranijih članica nekadašnje glumačke postave.

Glumci Vampirskih dnevnika - 3 Foto: Instagram

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Iako su prošle godine otkako su se oprostili od Mystic Fallsa, glumci ''Vampirskih dnevnika'' i dalje privlače veliku pozornost. Njihove karijere krenule su različitim putevima, no zajednički projekt Nine Dobrev i Paula Wesleyja još je jednom dokazao da ljubav obožavatelja prema ovoj kultnoj seriji nije nimalo izblijedjela.

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