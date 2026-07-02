Seksi sportska novinarka istaknula obline u badiću, no obiteljski trenutak s vratarom i kćerkicom ukrao je show

Diletta Leotta ljeto provodi na Ibizi, a najnovije fotografije pokazuju da se samo nekoliko tjedana nakon drugog poroda vratila u zavidnu formu i uživa u bezbrižnim obiteljskim trenucima.
Talijanska sportska voditeljica, Diletta Leotta, trenutačno uživa na zasluženom odmoru na španjolskoj Ibizi, gdje je fotografirana u društvu supruga, bivšeg njemačkog vratara Lorisa Kariusa, te njihove djece.3 vijesti o kojima se priča ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera
Samo nekoliko tjedana nakon što je postala majka po drugi put, 34-godišnja Talijanka pokazala je zavidnu liniju u crnom bikiniju s crvenim uzorkom. Na fotografijama se može vidjeti kako s osmijehom šeta plažom, provodi vrijeme s obitelji i bezbrižno uživa u morskim radostima.
Diletta Leotta - 3 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Diletta Leotta - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Par, koji je u svibnju dobio sina Leonarda, na Ibizu je stigao nakon Dilettinih poslovnih obveza na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku. Odmor su iskoristili kako bi se posvetili obitelji, a društvo im prave i trogodišnja kći Aria te prijatelji.
Posebnu pozornost privukli su i prizori koje je opisao tportal. Naime, Diletta je na plaži u jednom trenutku krenula poljubiti supruga Lorisa, no njihov romantični trenutak prekinula je malena Aria koja se ubacila između roditelja i spontano nasmijala cijelu obitelj. Simpatična scena izazvala je osmijehe okupljenih i još jednom pokazala koliko uživaju u zajedničkim obiteljskim trenucima.
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Leotta je posljednjih mjeseci često u središtu pozornosti zbog brzog povratka u formu nakon poroda. Tijekom trudnoće nije skrivala da redovito trenira i vodi računa o zdravom načinu života, a brojne obožavatelje ponovno je oduševila svojim izgledom.
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