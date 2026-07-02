Seksi sportska novinarka istaknula obline u badiću, no obiteljski trenutak s vratarom i kćerkicom ukrao je show

Diletta Leotta ljeto provodi na Ibizi, a najnovije fotografije pokazuju da se samo nekoliko tjedana nakon drugog poroda vratila u zavidnu formu i uživa u bezbrižnim obiteljskim trenucima.

Talijanska sportska voditeljica, Diletta Leotta, trenutačno uživa na zasluženom odmoru na španjolskoj Ibizi, gdje je fotografirana u društvu supruga, bivšeg njemačkog vratara Lorisa Kariusa, te njihove djece.

Samo nekoliko tjedana nakon što je postala majka po drugi put, 34-godišnja Talijanka pokazala je zavidnu liniju u crnom bikiniju s crvenim uzorkom. Na fotografijama se može vidjeti kako s osmijehom šeta plažom, provodi vrijeme s obitelji i bezbrižno uživa u morskim radostima.

Diletta Leotta - 3 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Diletta Leotta - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Par, koji je u svibnju dobio sina Leonarda, na Ibizu je stigao nakon Dilettinih poslovnih obveza na otvaranju Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku. Odmor su iskoristili kako bi se posvetili obitelji, a društvo im prave i trogodišnja kći Aria te prijatelji.

Posebnu pozornost privukli su i prizori koje je opisao tportal. Naime, Diletta je na plaži u jednom trenutku krenula poljubiti supruga Lorisa, no njihov romantični trenutak prekinula je malena Aria koja se ubacila između roditelja i spontano nasmijala cijelu obitelj. Simpatična scena izazvala je osmijehe okupljenih i još jednom pokazala koliko uživaju u zajedničkim obiteljskim trenucima.

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Leotta je posljednjih mjeseci često u središtu pozornosti zbog brzog povratka u formu nakon poroda. Tijekom trudnoće nije skrivala da redovito trenira i vodi računa o zdravom načinu života, a brojne obožavatelje ponovno je oduševila svojim izgledom.

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