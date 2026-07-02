Slatkica iz kultne serije zamalo si je uništila život, a sad otvoreno govori o tom razdoblju

Iako su od završetka kultne serije "Puna kuća" prošla više od tri desetljeća, Jodie Sweetin i dalje rado govori o ljudima s kojima je odrasla pred kamerama, a ovoga je puta otkrila zašto su se Mary-Kate i Ashley Olsen zauvijek udaljile od glume i života pod svjetlima reflektora.

Jodie Sweetin, koja je utjelovila Stephanie Tanner u kultnoj seriji "Puna kuća", ponovno je progovorila o danima provedenima na snimanju, ali ovoga puta osvrnula se na svoju kolegicu Ashley Olsen, odnosno na nju i njezinu sestru blizanku Mary-Kate Olsen.

U podcastu Comics and Kicks objasnila je zašto su se slavne blizanke godinama držale podalje od glumačke ekipe i zašto ih nije iznenadilo što nisu pristale vratiti se u nastavku serije.

Jodie Sweetin - 3 Foto: Profimedia

Jodie Sweetin - 3 Foto: Profimedia

"Svi su s njima u dobrim odnosima, ali one su imale osam godina kada je serija završila. Nakon toga snimile su sve te filmove i mislim da to nisu uvijek voljele raditi", rekla je Sweetin, prenosi Page Six.

Dodala je kako su njih dvije imale potpuno drukčije iskustvo od ostatka glumačke postave jer su na set stigle kao bebe.

"Mislim da su se od svih nas zapravo udaljile još s osam godina. Ja se sjećam kako smo ih nosili uokolo dok su bile male, ali one se toga vjerojatno ni ne sjećaju. To jednostavno nije njihov svijet", objasnila je.

Jodie Sweetin - 5 Foto: Profimedia

Jodie Sweetin - 2 Foto: Profimedia

Sweetin smatra da su Mary-Kate i Ashley pronašle ono što ih doista ispunjava kada su napustile Hollywood i posvetile se modi.

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"Ne žele pozornost. Gluma jednostavno nije njihova stvar", poručila je glumica, dodajući kako potpuno razumije njihovu odluku da odbiju sudjelovati u Netflixovu nastavku "Punija kuća", koji se prikazivao od 2016. do 2020. godine.

I dok govori o kolegicama koje su se povukle iz javnosti, ni život same Jodie Sweetin nije bio nimalo jednostavan. Glumiti je počela sa samo pet godina, a uloga simpatične Stephanie Tanner obilježila je njezino djetinjstvo. Nakon završetka serije godinama se borila s ovisnošću o alkoholu i drogama, o čemu je otvoreno progovorila u svojim memoarima i brojnim intervjuima. Prvi put alkohol je kušala sa samo 14 godina, na vjenčanju kolegice Candace Cameron Bure, a kasnije je priznala da je tada bila "mrtva pijana". Tek nakon višegodišnje borbe uspjela je pobijediti ovisnost i danas često govori o važnosti oporavka.

Jodie Sweetin - 2 Foto: Afp

Jodie Sweetin - 1 Foto: Afp

Posljednjih godina Sweetin je ponovno aktivna kao glumica, a nedavno je iznenadila obožavatelje priznanjem da od "Pune kuće" danas praktički više ne zarađuje. Gostujući u podcastu McBride Rewind otkrila je da je za repriziranje serije nedavno dobila ček od svega jednog centa.

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"Nedavno sam dobila ček na jedan cent. Više nema klasičnih repriza jer je sve na streaming platformama. A tko za to plaća? Nitko", rekla je kroz smijeh. Dodala je i da bi se bez razmišljanja vratila seriji koja ju je proslavila.

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"Nikad neću reći nikad. Ako bih se za 20 godina mogla vratiti i raditi s tim ljudima koje poznajem cijeli život, naravno da bih to napravila", priznala je, istaknuvši kako "Puna kuća" i danas mnogim gledateljima predstavlja poveznicu s bezbrižnim djetinjstvom.

Jodie Sweetin - 6 Foto: Profimedia

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