Legendarni glumac otkrio tužnu novost o svom zdravstvenom stanju: ''Kako bolest bude napredovala...''

Holivud je pogodila tužna vijest, legendarni glumac Danny Glover otkrio je da boluje od Alzheimerove bolesti te prvi put otvoreno progovorio o svojoj dijagnozi.

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, Danny Glover, javno je otkrio da boluje od Alzheimerove bolesti. Zvijezda filmskog serijala ''Smrtonosno oružje'' i Spielbergove ''Boje purpura'' o dijagnozi je prvi put otvoreno progovorio u emotivnom razgovoru za emisiju Today Show, priznajući da mu je bolest dijagnosticirana nedugo nakon što je 2022. godine primio počasnog Oscara – humanitarnu nagradu Jean Hersholt.

"I mogu živjeti s tim, na neki način. Siguran sam da će, kako bolest bude napredovala, mnoge stvari biti drukčije i mijenjati se", rekao je Glover, svjestan da ga čeka težak put.

Danny Glover - 7 Foto: Lionel Guericolas/MPP / Starface / Profimedia

Glumac je priznao da se još uvijek pokušava pomiriti s dijagnozom.

"Još uvijek u mislima nisam prihvatio sve dijelove toga. Postoje trenuci koji potvrđuju da se još uvijek mogu sjećati. A postoje i uspomene koje nikada neću zaboraviti."

Veliku podršku tijekom cijelog procesa pruža mu obitelj, a posebno njegova jedina kći Mandisa Glover, koja je otkrila da je upravo ona među prvima primijetila promjene u očevu pamćenju.

Danny Glover - 6 Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

"Moj tata je godinama pamtio svaki detalj iz svog života. Mogao je ispričati gdje je bio, s kim je razgovarao i što je ta osoba nosila prije više od 50 godina. A onda su odjednom počeli nedostajati dijelovi tih priča. Tada sam pomislila: 'Pitam se što se događa'", ispričala je.

Mandisa je naglasila kako je njezinu ocu bilo važno da upravo on ispriča svoju priču.

"Vrijeme je da govori u svoje ime. Ljudi postavljaju pitanja, a ja nisam željela govoriti da je sve u redu ako nije. To je njegova priča i on ju želi ispričati sam."

Danny Glover - 8 Foto: Lionel Guericolas/MPP / Starface / Profimedia

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Danny Glover rođen je 22. srpnja 1946. u San Franciscu. Karijeru je započeo krajem sedamdesetih godina, a svjetsku slavu stekao je sredinom osamdesetih ulogama u filmovima ''Places in the Heart'' i ''Boja purpura''. Međutim, status globalne zvijezde donijela mu je uloga policijskog narednika Rogera Murtaugha u serijalu ''Smrtonosno oružje'', u kojem je uz Mela Gibsona glumio u četiri filmska nastavka između 1987. i 1998. godine.

Danny Glover - 9 Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Tijekom bogate karijere ostvario je više od 200 filmskih i televizijskih uloga, među kojima se izdvajaju filmovi ''Predator 2'', ''Dreamgirls, 2012'', ''Sorry to Bother You'', ''Jumanji: The Next Level'' i brojni drugi. Godine 2022. Akademija filmskih umjetnosti i znanosti dodijelila mu je počasnog Oscara za izniman doprinos filmu i dugogodišnji humanitarni rad.

Danny Glover - 2 Foto: - / Everett / Profimedia

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Za razliku od mnogih holivudskih zvijezda, Glover je privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti. Iz prvog braka sa suprugom Asake Bomani ima kćer Mandisu, koja mu je danas najveća podrška u borbi s bolešću. Poznat je i kao jedan od najangažiranijih glumaca u području ljudskih prava, socijalne pravde i borbe protiv rasizma, a desetljećima surađuje s brojnim humanitarnim organizacijama i aktivno podupire građanske inicijative.

Glover je u mladosti vodio još jednu tešku životnu bitku – bolovao je od epilepsije, no napadaje je uspio staviti pod kontrolu te ih nije imao od svoje 35. godine života. I danas ističe kako ga je upravo to iskustvo naučilo ustrajnosti i prihvaćanju životnih izazova.

Danny Glover - 5 Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Otvorivši javnosti vrata svoje privatne borbe s Alzheimerovom bolešću, glumac želi pomoći drugim obiteljima koje prolaze kroz slična iskustva te potaknuti otvoreniji razgovor o bolesti koja pogađa milijune ljudi diljem svijeta.

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