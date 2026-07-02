Kolinda Grabar-Kitarović javila se iz Toronta uoči velikog okršaja Vatrenih s Portugalom

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za ključni dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala, u Toronto je stigla i njihova vjerna navijačica Kolinda Grabar-Kitarović, koja će ponovno pružiti podršku Vatrenima s tribina.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas očekuje jedna od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni će u šesnaestini finala odmjeriti snage s Portugalom, a dvoboj na stadionu BMO Field u Torontu počinje u 1 sat po hrvatskom vremenu.

Među brojnim hrvatskim navijačima na tribinama ponovno će biti i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je već godinama jedna od najprepoznatljivijih i najstrastvenijih navijačica hrvatske reprezentacije.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Instagram

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Nakon što je Vatrene bodrila tijekom susreta protiv Gane u Philadelphiji, sada je stigla u Toronto, odakle se javila svojim pratiteljima na Instagramu.

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Objavila je fotografiju na kojoj nasmiješena pozira ispred velikog natpisa "Welcome to Toronto". Za ovu je prigodu odabrala ležerno sportsko izdanje – prepoznatljivu crvenu jaknu u bojama hrvatske reprezentacije, koju je iskombinirala s jednostavnom bijelom majicom.

Kolinda Grabar Kitarović Foto: Instagram

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"The place to be!", napisala je uz fotografiju, dodavši emotikon nogometne lopte te označivši službene profile Hrvatskog nogometnog saveza i FIFA-e.

Njezina objava ubrzo je privukla brojne reakcije pratitelja, koji su joj se pridružili u navijačkim porukama i poželjeli sreću hrvatskoj reprezentaciji u večerašnjem okršaju s Portugalom.

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Instagram

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