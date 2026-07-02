Duje Ćaleta-Car dočekao suprugu i sinove u Torontu, a ona se pohvalila pogledom iz hotelske sobe

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, Adriana, pokazala je pratiteljima da je s njihovim sinovima doputovala u Toronto, gdje će izbliza pratiti njegov nastup protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu.
Adriana Ćaleta-Car otputovala je s dvojicom sinova u Toronto kako bi pružila podršku suprugu Duji Ćaleta-Caru, kojeg noćas očekuje važan nastup protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu.3 vijesti o kojima se priča ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina sve je ispričala Ovo su svi vidjeli: Otkriven je identitet žene s videa koji je viralan na TikToku na svjetskom glasu Tko je novi 41 godinu stariji suprug hrvatske pjevačke dive? Iza njega je impresivna karijera
Na Instagram pričama podijelila je nekoliko trenutaka iz Kanade. Najprije je pokazala kako se dječaci i njihov otac drže za ruke dok šetaju ulicama Toronta, a uz fotografiju je označila lokaciju grada. Mališani su nosili usklađene crne majice, dok je nogometaš uživao u zajedničkom vremenu s obitelji prije utakmice.
Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Instagram
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Kasnije je Adriana objavila i fotografiju iz hotelske sobe s impresivnim pogledom na noćni Toronto, na kojoj se vidi kako jedan od sinova već spava. Uz prizor je kratko poručila: "Good night."
Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra protiv Portugala u sklopu Svjetskog prvenstva.
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