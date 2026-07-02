Duje Ćaleta-Car dočekao suprugu i sinove u Torontu, a ona se pohvalila pogledom iz hotelske sobe

Supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara, Adriana, pokazala je pratiteljima da je s njihovim sinovima doputovala u Toronto, gdje će izbliza pratiti njegov nastup protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu.

Adriana Ćaleta-Car otputovala je s dvojicom sinova u Toronto kako bi pružila podršku suprugu Duji Ćaleta-Caru, kojeg noćas očekuje važan nastup protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu.

Na Instagram pričama podijelila je nekoliko trenutaka iz Kanade. Najprije je pokazala kako se dječaci i njihov otac drže za ruke dok šetaju ulicama Toronta, a uz fotografiju je označila lokaciju grada. Mališani su nosili usklađene crne majice, dok je nogometaš uživao u zajedničkom vremenu s obitelji prije utakmice.

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 2 Foto: Instagram

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Kasnije je Adriana objavila i fotografiju iz hotelske sobe s impresivnim pogledom na noćni Toronto, na kojoj se vidi kako jedan od sinova već spava. Uz prizor je kratko poručila: "Good night."

Adriana Ćaleta-Car na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra protiv Portugala u sklopu Svjetskog prvenstva.

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