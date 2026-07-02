Blanka Vlašić na društvenim je mrežama napravila nešto što gotovo nikad ne radi

Iako svoj privatni život i sina Monda uglavnom drži podalje od javnosti, Blanka Vlašić ovoga je puta nasmijala pratitelje objavom koja je mnoge roditelje podsjetila na svakodnevne izazove majčinstva.

Blanka Vlašić rijetko dijeli privatne trenutke sa svojim trogodišnjim sinom Mondom, kojeg je dobila u braku s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom.

Iako dječaka gotovo nikad ne pokazuje na društvenim mrežama, ovog je puta objavila simpatičan video koji je nasmijao brojne pratitelje, posebno roditelje.

"Biti mama znači donositi teške odluke", napisala je Blanka uz snimku na kojoj usisava sinovu igračku koja je ostala na podu. Njezin šaljivi prikaz svakodnevice brzo je prikupio brojne reakcije i komentare.

Među prvima se oglasila bivša voditeljica Petra Nižetić Mastelić koja je napisala: "Haha, koliko sam puta to napravila." Ostali pratitelji također su se prepoznali u situaciji pa su komentirali: "Nekad je bilo teško, sad samo kalkuliram hoće li kroz cijev proć", "Kriva sam" i "Hit".

Blanka Vlašić - 2 Foto: Instagram

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Blanka i Ruben Van Gucht vjenčali su se u svibnju 2022. godine u Župi Gospe od Milosrđa na splitskom Žnjanu. Na dan vjenčanja proslavljena atletičarka već je bila trudna, a njihova najveća sreća stigla je šest mjeseci kasnije. Sina Monda rodila je na svoj 39. rođendan, a otad tek povremeno dijeli detalje iz obiteljskog života, pazeći da njegovu privatnost zadrži podalje od očiju javnosti.

Blanka Vlašić - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

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Podsjetimo, Blankin brat Nikola trenutno je u Americi gdje s Vatrenima igra na Svjetskom prvenstvu. Kako je prolavila njegov gol u utakmici protiv Gane pogledajte OVDJE.

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