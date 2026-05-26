Ruben Van Gucht progovorio o Blanki Vlašić u svojoj prvoj kolumni i izazvao lavinu reakcija

Ruben Van Gucht posljednjih je mjeseci često u fokusu medija zbog privatnog života, a sada je odlučio sam ispričati svoju stranu priče. Belgijski voditelj počeo je pisati kolumne, a već u prvoj vrlo emotivno govori o Blanki Vlašić i njihovu odnosu, bez filtera i skrivanja emocija.

Belgijski sportski novinar i voditelj Ruben Van Gucht započinje novo poglavlje u karijeri – postao je stalni kolumnist magazina NINA, koji izlazi uz belgijski Het Laatste Nieuws. A za svoju prvu kolumnu odabrao je vrlo osobnu temu – jednu od svojih partnerica, hrvatsku atletsku legendu Blanku Vlašić.

Van Gucht je u intervjuu povodom početka suradnje otkrio kako će njegove kolumne biti iskrene, osobne i bez filtera, a u njima želi pokazati puno više od onoga što se o njemu posljednjih godina piše u medijima.

''Kolumna ti daje priliku pokazati tko si od A do Ž, bez tuđih interpretacija i članaka u kojima se tvoj glas uopće ne čuje'', rekao je Ruben.

Njegova prva kolumna odmah je izazvala pažnju jer u njoj vrlo emotivno govori o Blanki Vlašić, koju opisuje kao fenomenalno snažnu, samostalnu i fokusiranu ženu. Zanimljivo je da Blanka, kako tvrdi Ruben, u trenutku objave još nije ni znala što je napisao o njoj.

''Želim da to ostane iznenađenje'', rekao je kroz smijeh te dodao da je vrlo zadovoljan konačnim rezultatom.

Belgijski voditelj posljednjih je mjeseci često u centru medijske pažnje zbog otvorenih stavova o ljubavnim odnosima i privatnom životu. I sam priznaje da je njegova ljubavna priča često tema javnosti, no tvrdi da ga reakcije više ne pogađaju.

''Mislim da u Belgiji trenutačno ne postoji osoba koja je spremnija na reakcije od mene. Iskreno, više zbog toga ne gubim san'', poručio je.

Otkrio je i kako će se u budućim kolumnama dotaknuti brojnih tema koje ga osobno okupiraju, uključujući emocije, društvene teme i životne dileme, ali ne planira svaku kolumnu posvetiti ljubavnom životu.

''Moje veze sigurno će se ponekad provlačiti kroz tekstove, ali to neće biti glavna tema svaki tjedan'', objasnio je.

Ruben kaže kako inspiraciju pronalazi u svakodnevnim situacijama i temama koje ga trenutačno zaokupljaju, a ideje zapisuje i u mobitel kako bi ih kasnije mogao razvijati u kolumne. Njegovi tekstovi izlazit će svake subote u tiskanom izdanju magazina NINA, dok će online verzija biti dostupna nedjeljom.

Proslavljena hrvatska atletičarka i belgijski sportski novinar vjenčali su se u tajnosti u svibnju 2022. godine. Iste godine dobili su sina Monda, no par se službeno razveo u listopadu 2025. nakon medijskih napisa o otvorenom braku

