Javio nam se Šime nakon prekida s Majom Šuput, evo što je iskomentirao!

Ljubavna priča Maje Šuput i Šime Eleza mjesecima je bila jedna od najpraćenijih na domaćoj sceni, a sada su iznenadili javnost svojim prekidom.

Veza Maje Šuput i Šime Eleza od samog je početka izazivala veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog njihove razlike u godinama, ali i činjenice da je Šime već bio poznat publici i ranije.

Diplomirani marketinški stručnjak iz Splita i popularna pjevačica prošle su godine započeli ljubavnu priču koja je brzo završila pod povećalom medija.

Iako su privatnost nastojali držati podalje od javnosti, povremeno su na društvenim mrežama dijelili zajedničke trenutke, fotografije s putovanja i zajednička druženja, čime su dodatno potaknuli interes pratitelja.

Njihovi zajednički nastupi i objave redovito su punili domaće portale, no posljednjih tjedana mnogi su primijetili da su zajedničke fotografije i pojavljivanja gotovo nestali. Ubrzo su krenula nagađanja o problemima u vezi, a sada je potvrđeno da su odlučili krenuti svatko svojim putem.

Kontaktirali smo Šimu, koji je kratko dao izjavu za naš portal i jasno poručio da privatne detalje želi zadržati za sebe:

"Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu", rekao nam je Šime.

Za naš portal i Maja Šuput je ekskluzivno dala izjavu kada je komentirala transformaciju Davida Bilanta u hit-emisiji "Tvoje lice zvuči poznato".

''Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svatko živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti'', kroz smijeh je u svom stilu dodala Maja.

