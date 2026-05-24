Život ih je slamao, a oni su čvrsto stajali jedno uz drugo: Holivudske legende snimljene nakon dugo vremena

Paula Prentiss i Richard Benjamin snimljeni su u rijetkom zajedničkom izlasku u Los Angelesu, nekoliko mjeseci prije proslave čak 65 godina braka koji slovi za jedan od najdugovječnijih u Hollywoodu.

Holivudske legende Paula Prentiss i Richard Benjamin ovih su dana snimljeni tijekom rijetkog zajedničkog pojavljivanja u Los Angelesu, nekoliko mjeseci prije nego što će proslaviti čak 65 godina braka.

Galerija 5 5 5 5 5

88-godišnja glumica i godinu dana mlađi glumac i redatelj izgledali su nerazdvojno dok su zajedno izlazili u grad. Richard je brižno bio uz suprugu, koju je u invalidskim kolicima gurala pomoćnica, dok je Paula nasmijano razgovarala s njim i prijateljima.

1102946548 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Par, koji zajedno ima dvoje djece, već desetljećima slovi za jedan od najdugovječnijih brakova u Hollywoodu. Posljednji put u javnosti su viđeni prije gotovo godinu dana, kada su fotografirani na odlasku s Pilatesa.

Pogledaji ovo Celebrity Ricky Martin oglasio se nakon incidenta na koncertu u Podgorici: "Ovo neću zaboraviti..."

1102944374 Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je još tijekom studija glume na sveučilištu Northwestern. Tada su zajedno otišli na audiciju za MGM-ovog lovca na talente, no ugovor je dobila samo Paula.

"Bio je to život koji nisam izabrala. Bilo je zastrašujuće. Samo sam dopuštala da me nose događaji", prisjetila se glumica u intervjuu za People još 1976. godine.

248039843 Foto: Byron Purvis / Sipa Press / Profimedia

"Bio sam takav idiot. Prihvatio sam sve samo da budem uz djevojku s kojom sam želio biti", našalio se tada Richard.

Prema pisanju stranih medija, MGM je čak poticao njihovo vjenčanje jer se tada smatralo neprikladnim da neudana glumica putuje s dečkom.

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač nakon 13 godina braka objavio da je gej, podržala ga i bivša supruga

980733000 Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Paula Prentiss tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima su filmovi "The Stepford Wives" i "What’s New Pussycat?", no upravo ju je snimanje potonjeg filma dovelo do psihičkog sloma.

"Jednog dana tijekom snimanja popela sam se na konstrukciju iznad seta i počela hodati po gredama. Glasno sam viknula: 'Skočit ću.' Francuski tehničar me zgrabio i ostala sam visjeti jednom rukom", ispričala je.

886516159 Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Richard je tada bio uz nju tijekom liječenja, a zajedno su uspjeli prebroditi teško razdoblje i kasnije osnovati obitelj. Njihova djeca Ross i Prentiss Benjamin također su krenuli umjetničkim putem.

"Kad je Paula bila bolesna, ljudi su se pitali zašto je nisam ostavio. A kad ja nisam radio, pitali su se zašto ona nije ostavila mene. Trebalo nam je dugo da shvatimo da je to njihov problem, a ne naš", rekao je Richard.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Minica, čipka, dekolte! Vatreno izdanje Nives Celzijus zasjenilo i misterioznog muškarca pokraj nje

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Nova morska avantura Maje i Blooma: Uživali su u sunčanom bijegu na jug Hrvatske

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako su kolege iz redakcije pružile podršku novom voditelju Dnevnika Nove TV