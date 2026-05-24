Ricky Martin oglasio se nakon incidenta na koncertu u Podgorici: "Ovo neću zaboraviti..."

Ricky Martin oglasio se na društvenim mrežama nakon incidenta koji je obilježio njegov koncert u Podgorici povodom 20. obljetnice neovisnosti Crne Gore.

Iako je tijekom nastupa prema pozornici bačen suzavac zbog čega je koncert nakratko prekinut, slavni pjevač odlučio je u prvi plan staviti podršku publike.

"Crna Goro, birat ću se sjećati samo nevjerojatne energije koju sam osjetio od svih vas. Tako topla i puna ljubavi publika. Zajedno smo slavili glazbu, kulturu i naravno vašu neovisnost", poručio je Ricky Martin na Instagramu te dodao kako je i dalje pod snažnim dojmovima nastupa i da se nada ponovnom dolasku.

Besplatni koncert bio je središnji događaj velike državne proslave, a na glavnom trgu okupile su se tisuće ljudi kako bi uživale u hitovima svjetske zvijezde.

No, tijekom večeri došlo je do incidenta kada se zrakom proširio neugodan miris, što je izazvalo paniku među publikom. Iz Martinova tima kasnije su potvrdili što se dogodilo.

"Pojedinac je ispalio suzavac prema pozornici, uzrokujući nagli prekid nastupa", naveli su.

Zbog sigurnosne situacije Ricky Martin i njegov tim odmah su se povukli s pozornice, dok je policija osiguravala prostor i smirivala situaciju.

Iako su mu suradnici savjetovali da ne nastavlja koncert, nakon što su nadležne službe potvrdile da je sve pod kontrolom, Martin se ipak vratio na pozornicu, što je publika dočekala velikim ovacijama.

