Posebna gošća na Poljudu: Američka veleposlanica uživala je u atmosferi europske večeri

Američka veleposlanica Nicole McGraw boravila je na Poljudu gdje je u društvu Kate Dillon Levin pratila utakmicu Hajduka i Žiline.

Startala je nova europska sezona, a od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu, u prvom susretu 1. pretkola Europske lige, svladao slovačku Žilinu s 2-0 (1-0).

Susret je privukao brojne uzvanike, a među njima se našla i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw, koja je s tribina pratila europski ogled splitskog kluba.

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Nicole McGraw - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Veleposlanica je na stadion stigla u opuštenom izdanju, odjevena u bijeli Hajdukov dres sa zlatnim detaljima, koji je kombinirala s bijelom suknjom. Dobro raspoložena pratila je događanja na travnjaku, navijala i pljeskom podržavala splitsku momčad.

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U društvu joj je bila Kate Dillon Levin, američka diplomatkinja i kulturna djelatnica, koja je za ovu prigodu odabrala haljinu s upečatljivim uzorkom limuna. Njih dvije zajedno su pratile atmosferu na Poljudu i razgovarale tijekom susreta.

Nicole McGraw - 4 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Dolazak na utakmicu nastavak je boravka američke veleposlanice u Splitu, gdje je ranije sudjelovala u otvorenju murala posvećenom 250. godišnjici američke neovisnosti.

Nicole McGraw - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Nakon kulturnog programa, McGraw je posjet iskoristila i za sportski događaj te se pridružila brojnim navijačima na Poljudu, gdje je uživala u atmosferi jedne od najvažnijih utakmica Hajduka na početku nove europske sezone.

Njezin dolazak nije prošao nezapaženo, a fotografi su zabilježili trenutke u kojima je sa zanimanjem pratila zbivanja na terenu te navijanjem podržavala domaću momčad, potvrdivši kako joj boravak u Splitu nije bio rezerviran samo za službene obveze, već i za upoznavanje lokalne sportske i navijačke kulture.

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