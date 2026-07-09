Zabrinjavajuća objava Alena Vitasovića: ''Srce skoro nije radilo, riskirao sam...''

Poznati istarski glazbenik Alen Vitasović šokirao je obožavatelje priznanjem da je na koncertu u Puli nastupio unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima te otkrio da, prema nalazima liječnika, na pozornicu uopće nije smio stati.

Alen Vitasović zabrinuo je svoje pratitelje iskrenom objavom na Facebooku u kojoj je otkrio da je na nedavnom koncertu u Malom rimskom kazalištu u Puli nastupio unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Glazbenik je priznao da je riskirao vlastito zdravlje kako bi održao koncert te da je tek nakon nastupa doznao rezultate pretraga.

"Na mom koncertu u Puli srce mi nije skoro ni radilo. To nitko ne zna. Riskirao sam. Upravo dobio rezultat holtera. Nisam ni smio nastupiti. Bez kisika u srcu i mozgu. Ali sam došao radi Vas. Zato molim za razumijevanje ako nastup nije bio idealan. Hvala!", napisao je Vitasović.

Alen Vitasović Foto: Slaven Branislav Babic/Pixsell

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Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a ispod nje ubrzo su se nizale poruke podrške i želje za što bržim oporavkom. Mnogi su mu poručili da je zdravlje na prvom mjestu te ga pozvali da se sada posveti sebi i oporavku.

Alen Vitasović Foto: Dancing Bear PR

Vitasović zasad nije otkrio više detalja o svom zdravstvenom stanju, ali sredinom lipnja objavio je kako je završio u bolnici sa simptomima infarkta. Više pogledajte OVDJE.

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