Snimka kontroverznog srpskog repera iz Vodica obišla internet, evo što je napravio jednom obožavatelju

Kontroverzni srpski izvođač Desingerica ponovno je izazvao lavinu reakcija nakon nastupa u Hrvatskoj, gdje je pred publikom još jednom izveo performans po kojem je postao prepoznatljiv.

Srpski izvođač Dragomir Despić, poznatiji pod umjetničkim imenom Desingerica, ponovno je izazvao burne reakcije javnosti nakon još jednog kontroverznog nastupa u Hrvatskoj.

Tijekom koncerta u popularnom vodičkom klubu pred publikom je obrijao glavu jednom od svojih obožavatelja. Riječ je o performansu koji je već postao svojevrsni zaštitni znak toga glazbenika i koji redovito izaziva podijeljene reakcije – dok ga jedni smatraju dijelom scenskog spektakla, drugi ga kritiziraju kao neprimjeren.

To nije prvi put da Desingerica izvodi takav potez. Slična scena dogodila se i 2025. godine tijekom njegova nastupa u Našicama. Tada je usred koncerta prekinuo nastup kako bi jednom od posjetitelja obrijao glavu, čime je potvrdio da se ne radi o spontanom ispadu, već o unaprijed osmišljenom dijelu njegova scenskog nastupa.

Desingerica - 1 Foto: Desingerica/Instagram

Desingerica Foto: Instagram

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Kontroverzni glazbenik posljednjih je mjeseci više puta punio medijske stupce zbog svojih nastupa i performansa, a pojedini koncerti izazvali su i reakcije lokalnih vlasti. Krajem 2025. zbog toga je ostao i bez planiranog nastupa u Ljubuškom nakon što su organizatori objavili da je koncert otkazan zbog odluke nadležnih institucija.

U kolovozu prošle godine na nastup je donio pečeno janje, video pogledajte OVDJE.

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Kako izgleda supruga kontroverznog Desingerice, pogledajte OVDJE.

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