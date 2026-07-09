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Snimka kontroverznog srpskog repera iz Vodica obišla internet, evo što je napravio jednom obožavatelju

Piše J. C., Danas @ 11:49 Celebrity komentari
Desingerica - 2 Desingerica - 2 Foto: Screenshot

Kontroverzni srpski izvođač Desingerica ponovno je izazvao lavinu reakcija nakon nastupa u Hrvatskoj, gdje je pred publikom još jednom izveo performans po kojem je postao prepoznatljiv.

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