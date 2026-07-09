Video mame Aleksandre Prijović viralan na internetu: Častili ju novčanicama od 50 eura

Majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što se proširio video s njezina nastupa, na kojem je publika tijekom pjesme obasipa novčanicama od 50 eura.

Majka regionalne glazbene zvijezde Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović, u središtu je pozornosti nakon što se društvenim mrežama proširio video s jednog njezina nastupa.

Na snimci se vidi kako pjeva u kafiću, dok je gosti tijekom izvedbe časte novčanicama od 50 eura, što je izazvalo brojne reakcije na internetu.

inace ko ne zna ovo je majka aleksandre prijovic pic.twitter.com/HvcnM26cYg — estradanaler (@estrada_na_ler) July 7, 2026

Ispod objave nizali su se komentari podrške, a mnogi su pohvalili Borku jer, unatoč tome što joj je kći danas jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, i dalje rado nastupa na privatnim proslavama, svadbama i drugim veseljima. Obožavatelji smatraju da je ostala vjerna svojim glazbenim počecima te da se nikada nije odrekla posla koji voli.

Borka Mihajlović Foto: Instagram

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Borka je i sama pjevačica, a upravo je od nje Aleksandra naslijedila glazbeni talent. Posljednjih godina stekla je i vlastitu publiku na društvenim mrežama, gdje često dijeli trenutke iz privatnog života. Nedavno je privukla veliku pažnju fotografijom u žutom bikiniju s ljetovanja, kojom je oduševila pratitelje, a mnogi su komentirali kako izgleda znatno mlađe od svojih godina.

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 2 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 6 Foto: Ivan Peric / CROPIX

Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 1 Foto: Ivan Peric / CROPIX

Osim toga, Borka je u skladnoj vezi s Fahrudinom Buljubašićem, s kojim je nedavno podijelila zajedničke fotografije s odmora, a redovito je velika podrška svojoj kćeri Aleksandri i obitelji Živojinović.

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Borka je nedavno bila i u Prijinom spotu za pjesmu "Vreme prolazi", o čemu više čitajte OVDJE.

Borka Mihajlović Foto: Instagram

Borka Mihajlović Foto: Instagram

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