Kako joj to uspijeva u 48. godini? Isklesana figura u bikiniju sve je ostavila bez daha

Kate Hudson oduševila je zadnjom objavom na Instagramu, pokazavši vitku figuru u 48. godini.

Kate Hudson još je jednom dokazala da su godine za nju samo broj. Holivudska glumica tijekom obiteljskog odmora na grčkom otoku Skiathosu podijelila je fotografije i video u kojima je pokazala isklesanu figuru u crvenom bikiniju, a njezin mladolik izgled i zavidna forma ponovno su izazvali brojne reakcije obožavatelja.

Zvijezda filmova "Kako izgubiti frajera u 10 dana" i "Bride Wars" ljetuje sa zaručnikom Dannyjem Fujikawom te djecom Rani Rose, Ryderom i Binghamom. Na snimkama bez šminke uživa u opuštenim obiteljskim trenucima na plaži, a vitka linija posebno je došla do izražaja u kupaćem kostimu bez naramenica.

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Iza njezina izgleda, kako je i sama više puta istaknula, ne stoje rigorozne dijete ni iscrpljujući treninzi, već dosljednost i zdrav način života.

"Moram biti u pokretu da bih se osjećala dobro", rekla je Hudson u intervjuu za People, objasnivši kako joj svakodnevna tjelovježba donosi više energije i pomaže da se osjeća snažno i fleksibilno.

Kate Hudson - 2 Foto: Instagram Screenshot

Kate Hudson - 5 Foto: Instagram Screenshot

Glumica ne inzistira na dugim treninzima, već smatra da je najvažnije svaki dan pronaći vrijeme za barem malo kretanja. Među omiljenim aktivnostima izdvojila je šetnje, nekoliko minuta na traci za trčanje, pilates i vruću jogu, a posebno uživa u planinarenju, skijanju i vožnji bicikla.

"Nije riječ samo o tome da dobro izgledam. Volim se oznojiti jer mi to razbistri misli. Važno mi je da moj mozak dobije dovoljno kisika i da osjećam kako mi krv pravilno cirkulira", objasnila je.

Kate Hudson - 8 Foto: Profimedia

Kate Hudson - 7 Foto: Profimedia

Kate Hudson - 5 Foto: Profimedia

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Istaknula je i kako joj je mentalno zdravlje jednako važno kao i fizički izgled te vjeruje da redovita aktivnost pozitivno utječe na raspoloženje.

Kada je riječ o prehrani, glumica odbacuje brze dijete i kratkoročna rješenja.

"Postati zdrav nije proces od dva tjedna. To je promjena životnog stila", poručila je, naglasivši da ne vjeruje u ekstremna odricanja, već u ravnotežu i dugoročne zdrave navike.

Kate Hudson - 3 Foto: Instagram Screenshot

Kate Hudson - 4 Foto: Instagram Screenshot

Kate Hudson - 3 Foto: Profimedia

Sudeći prema videu s grčkog odmora, Kate Hudson uspješno slijedi vlastite savjete. U 48. godini izgleda jednako fit kao i prije dva desetljeća, a njezin pristup zdravlju i tjelovježbi mnogima služi kao inspiracija da se usmjere na održive navike, umjesto na kratkotrajna rješenja.

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