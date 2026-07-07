Tko je velika ljubav zvijezde Argentine? Njihova veza izazvala je skandal u cijeloj zemlji

Veza argentinskog nogometaša Rodriga De Paula i pjevačice Tini Stoessel prošla je kroz brojne kontroverze, prekid i pomirenje.

Argentinska nogometna reprezentacija odigrala je veliku utakmicu protiv Egipta, plasiravši se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Jedan od zaslužnih igrača za rezultat bio je i Rodrigo De Paul, nogometaš Intera iz Miamija, što njegov privatni život dovodi u središtu pozornosti.

Argentinski reprezentativac i svjetski prvak već nekoliko godina ljubi jednu od najvećih latinoameričkih glazbenih zvijezda, Tini Stoessel, a njihova veza prošla je kroz ljubav, prekid, pomirenje i brojne kontroverze.

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Tini Stoessel - 1 Foto: Instagram

Tini Stoessel - 5 Foto: Instagram

Glasine o njihovoj vezi počele su krajem 2021., a par je tijekom 2022. potvrdio romansu zajedničkim pojavljivanjima i objavama na društvenim mrežama. Iako nikada nisu otkrili kako su se upoznali, njihova je ljubavna priča vrlo brzo postala jedna od najpraćenijih u Argentini.

No početak veze pratio je veliki skandal. De Paul je nedugo prije toga prekinuo dugogodišnju vezu s manekenkom Camilom Homs, s kojom ima dvoje djece. Zbog vremenskog slijeda događaja dio javnosti optuživao je Tini da je razlog raspada njihove obitelji, što su oboje odlučno negirali, ističući da je nogometaševa prethodna veza završila prije njihove romanse.

Tini Stoessel - 7 Foto: Instagram

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul - 4 Foto: Profimedia

Tini je bila uz De Paula tijekom jednog od najvažnijih razdoblja njegove karijere – Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., gdje je Argentina osvojila naslov svjetskog prvaka. Nakon velikog trijumfa zajedno su slavili na terenu, a njihove fotografije obišle su svijet.

Istodobno je De Paul često javno podržavao Tini u njezinoj glazbenoj karijeri, promovirao njezine projekte i nije skrivao koliko je ponosan na njezine uspjehe.

Jednom joj je na društvenim mrežama kratko poručio: "Volim te."

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul - 1 Foto: Profimedia

Tini Stoessel, Rodrigo De Paul - 2 Foto: Profimedia

U kolovozu 2023. objavili su da prekidaju vezu. U zajedničkoj poruci poručili su da su proživjeli "jako lijepe trenutke" te da će jedno drugo i dalje voljeti i poštovati, bez iznošenja detalja o razlozima prekida.

Argentinski mediji tada su pisali da su udaljenost, brojna putovanja, poslovne obveze i golemi medijski pritisak bili glavni razlozi njihovog razlaza.

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Nakon gotovo dvije godine razdvojenosti, početkom 2025. ponovno su viđeni zajedno. Uslijedila su zajednička putovanja, romantične fotografije i sve češća zajednička pojavljivanja, čime su potvrdili da su svojoj ljubavi dali novu priliku.

Tini Stoessel - 3 Foto: Instagram

Njihova je veza danas stabilnija nego ikad, a De Paul je za Tinin rođendan ove godine objavio emotivnu poruku: "Sretan rođendan mojoj najdražoj osobi. Divim se tvojoj hrabrosti, vrijednostima i radosti koju unosiš u moj život. Uvijek ću biti uz tebe. Volim te."

Posljednjih mjeseci sve su glasnije glasine da će De Paul i Stoessel svoju ljubav uskoro okruniti brakom. Više argentinskih i međunarodnih medija piše da par planira vjenčanje tijekom 2026. godine, a sama Tini nedavno je potvrdila da se doista planiraju vjenčati, nakon višemjesečnih nagađanja.

Nakon godina uspona i padova, njihove ljubavne priče koja je nekoć dijelila argentinsku javnost danas se sve češće opisuje kao primjer druge prilike – one u kojoj su, unatoč kritikama, odlučili ponovno odabrati jedno drugo.

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