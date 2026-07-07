Pogledajte zašto je ova fotografija Rogera Federera postala viralni hit

Roger Federer još je jednom dokazao zašto ga obožavatelji smatraju oličenjem klase, njegov potez na Wimbledonu postao je jedna od najljepših priča turnira.

Roger Federer privukao je veliku pažnju na Wimbledonu nakon što je ostao sjediti u kraljevskoj loži središnjeg terena i dugo nakon što su ostali uzvanici napustili svoja mjesta.

Iako se od profesionalnog tenisa oprostio 2022. godine, Federer je još jednom dokazao da njegova ljubav prema "bijelom sportu" nije nestala. Dok su brojni VIP gosti tijekom dana odlazili iz lože, on je ostao pratiti mečeve do samoga kraja, što su brojni obožavatelji protumačili kao iskaz velikog poštovanja prema igračima i turniru koji je obilježio njegovu veličanstvenu karijeru.

Roger Federer - 1 Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Federera je na cjelodnevno praćenje mečeva pozvao predsjednik All England Cluba, a društvo u kraljevskoj loži pravili su mu brojni poznati uzvanici. Među njima su bili vozač Formule 1 Andrea Kimi Antonelli, glumci James Norton, Jason Flemyng i David Harewood, Pippa i Carole Middleton, komičar Sir Lenny Henry te teniska legenda Billie Jean King.

Roger Federer - 3 Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Ipak, upravo je prizor Federera koji gotovo sam sjedi u loži dok prati završnicu programa postao jedan od najkomentiranijih trenutaka dana. Fotografije su se munjevito proširile društvenim mrežama, a korisnici nisu skrivali oduševljenje njegovom gestom.

Roger Federer - 2 Foto: Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia

"Očito je jedini koji je došao gledati tenis. Legenda", "Najbolja fotografija ovogodišnjeg Wimbledona", "Svi su otišli, a ostao je Federer. Iz poštovanja prema igračima i samoj igri", bili su neki od komentara.

Roger Federer - 5 Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Mnogi su istaknuli da upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju zašto Federer uživa toliko poštovanje i izvan teniskih terena.

"Oličenje klase. Teško je opisati koliko mu se divim", "Pravo poštovanje vidi se kada nema kamera i kada vas nitko ne gleda'', pisali su.

Roger Federer - 4 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iako više nije dio ATP Toura, Federer i dalje ostaje jedno od zaštitnih lica Wimbledona. Osmerostruki pobjednik najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu još je jednom pokazao da ljubav prema tenisu ne završava posljednjim odigranim mečem, već traje i nakon završetka karijere.

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