Sportski top i kratke hlačice: Lille i u ovoj kombinaciji izgleda kao bomba!

Lidija Bačić Lille ponovno je raspametila svoje pratitelje objavom iz kupaonice, gdje je u ogledalu pozirala u sportskoj kombinaciji koja je naglasila njezinu isklesanu figuru.
Lidija Bačić Lille pozirala je ispred ogledala u ležernoj sportskoj kombinaciji te još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih domaćih glazbenica.3 vijesti o kojima se priča grupu prati prokletstvo Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova botoks joj nije bio opcija U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći ''ljudi, šouprogram'' Maja Šuput otkrila je kakve ulete dobiva na Instagramu: ''Pošalje sliku, a kad otvoriš profil...''
Na fotografiji Lille nosi crni sportski top koji je istaknuo njezinu isklesanu figuru, dok je narančaste sportske hlačice upotpunile opušteni outfit. Posebnu pozornost privukao je njezin vitki struk te zavodljiv pogled u ogledalo.
Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram
Pjevačica je poznata po tome da redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i fotografije koje otkrivaju rezultate njezine brige o kondiciji i zdravom načinu života.
Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram Screenshot
Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram Screenshot
Podsjetimo, Lidija je bila posljednja gošća novog podcasta ''Nema labavo by IN magazin''. Iskreno je progovorila o ljubavi, muškarcima, majčinstvu i životu kakav rijetko pokazuje, a cijeli podcast pogledajte OVDJE.
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