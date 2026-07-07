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istaknula vitki struk

Sportski top i kratke hlačice: Lille i u ovoj kombinaciji izgleda kao bomba!

Piše J. C., Danas @ 14:24 Celebrity komentari
Lidija Bačić - 1 Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

Lidija Bačić Lille ponovno je raspametila svoje pratitelje objavom iz kupaonice, gdje je u ogledalu pozirala u sportskoj kombinaciji koja je naglasila njezinu isklesanu figuru.

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