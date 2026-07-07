Sportski top i kratke hlačice: Lille i u ovoj kombinaciji izgleda kao bomba!

Lidija Bačić Lille ponovno je raspametila svoje pratitelje objavom iz kupaonice, gdje je u ogledalu pozirala u sportskoj kombinaciji koja je naglasila njezinu isklesanu figuru.

Lidija Bačić Lille pozirala je ispred ogledala u ležernoj sportskoj kombinaciji te još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih domaćih glazbenica.

Na fotografiji Lille nosi crni sportski top koji je istaknuo njezinu isklesanu figuru, dok je narančaste sportske hlačice upotpunile opušteni outfit. Posebnu pozornost privukao je njezin vitki struk te zavodljiv pogled u ogledalo.

Lidija Bačić - 2 Foto: Instagram

Pjevačica je poznata po tome da redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i fotografije koje otkrivaju rezultate njezine brige o kondiciji i zdravom načinu života.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Lidija Bačić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, Lidija je bila posljednja gošća novog podcasta ''Nema labavo by IN magazin''. Iskreno je progovorila o ljubavi, muškarcima, majčinstvu i životu kakav rijetko pokazuje, a cijeli podcast pogledajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ovako opaki dekolte rijetko viđamo čak i na Jennifer Lopez!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seve u vrućim hlačicama okrenula leđa kameri, izrez je otkrio više od očekivanog