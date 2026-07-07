Nakon tri godine stigao rasplet: Severina je oslobođena krivnje!

Severina je nepravomoćno oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander.

Severina je nepravomoćno oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Matija Gubec Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander, odlučio je Općinski kazneni sud u Zagrebu.

Kako piše Jutarnji list, zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo za Severinu je tražilo uvjetnu kaznu zatvora od deset mjeseci, no sud je nakon provedenog dokaznog postupka zaključio da njezino ponašanje ne predstavlja kazneno djelo koje joj se stavljalo na teret.

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Severina - 3 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Severina - 5 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, sud smatra da bi se eventualno moglo raditi o djelu koje se progoni privatnom tužbom, a ne po službenoj dužnosti.

Slučaj se iza zatvorenih vrata vodio gotovo tri godine, a odnosio se na poruke koje je Severina tijekom 2021. godine slala Klinger i Buljan Flander, nezadovoljna njihovim postupanjem u postupku koji se odnosio na skrbništvo nad njezinim sinom.

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Prema optužnici, Klinger je preko WhatsAppa primila više od stotinu poruka, dok je Buljan Flander tijekom nekoliko mjeseci također zaprimila velik broj Severininih poruka. Tužiteljstvo je tvrdilo da su obje zbog takve komunikacije bile uznemirene.

Severina - 4 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Severina - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Tijekom suđenja obje su svjedočile pred sudom, a nakon jednog od ročišta Severina je okupljenim novinarima kratko poručila da je jedna od svjedokinja lagala.

Prošlog tjedna pjevačica je iznijela svoju obranu odbacivši bilo kakvu kaznenu odgovornost i odbivši pritom odgovarati na pitanja tužiteljstva.

Već nakon prve rasprave, s koje je javnost bila isključena radi zaštite maloljetnog djeteta, Severina je javno poručila da smatra kako su na optuženičkoj klupi trebale sjediti osobe koje su sudjelovale u postupcima vezanima za njezina sina.

Severina - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Severina - 5 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Istaknula je i da je poruke slala jer je smatrala da su njezinu djetetu nanesene nepravde te da su institucije zakazale u zaštiti nje i njezina sina.

Presuda zasad nije pravomoćna, a ostaje vidjeti hoće li Općinsko kazneno državno odvjetništvo uložiti žalbu nakon što primi pisano obrazloženje presude.

Ako oslobađajuća presuda bude potvrđena i na višem sudu, troškove kaznenog postupka snosit će državni proračun.

Severina trenutačno boravi u Provansi, o čemu više čitajte OVDJE.

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