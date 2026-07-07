Bivša kandidatkinja domaćeg reality showa ostaje u pritvoru nakon kaosa koji je izavala u Dubrovniku

Drama koja je u nedjelju navečer započela u jednom dubrovačkom kafiću dobila je novi epilog, Lauri Prgomet određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.

Lauri Prgomet određen je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana nakon incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u dubrovačkom kafiću Brazil.

Informaciju je za Dubrovački dnevnik potvrdio glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav. Kako je rekao, sudac istrage prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva te joj odredio istražni zatvor zbog sumnje da je počinila dva kaznena djela napada na službenu osobu.

Laura Prgomet Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Pixsell

Prema njegovim riječima, Prgomet je tijekom privođenja fizički nasrnula na policijskog službenika koji nije ozlijeđen te na policijsku službenicu koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.

"Određen je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, a razlog je opasnost od ponavljanja kaznenog djela, uzimajući u obzir činjenicu kako je ženska osoba pokazala izrazitu upornost, agresivnost i bezobzirnost, pritom vrijeđajući i fizički napadajući policijske službenike, tijekom čega je policijska službenica zadobila lakše tjelesne ozljede", izjavio je Miloglav za Dubrovački dnevnik.

Laura Prgomet - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

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Podsjetimo, Laura Prgomet privedena je u nedjelju navečer nakon što je, prema navodima svjedoka, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu u Lapadu.

Više sugovornika Dubrovačkog dnevnika tvrdi kako je vrijeđala goste, razbijala čaše i inventar te svojim ponašanjem uznemirila prisutne. Nakon što su gosti zbog njezina stanja pozvali Hitnu pomoć, na mjesto događaja stigla je i policija. Prema iskazima svjedoka, tijekom intervencije navodno je vrijeđala i policijske službenike te fizički nasrtala na njih.

Nakon uhićenja odvedena je u prostorije policije, gdje je zadržana do dovođenja pred Državno odvjetništvo. Snimku pogledajte OVDJE.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske naknadno su izvijestili kako su dovršili kriminalističko istraživanje.

Laura Prgomet - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

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"Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje na okolnosti narušavanja javnog reda i mira u nedjelju, 5. srpnja, oko 20.45 sati, u ugostiteljskom objektu na području Dubrovnika i na okolnosti uhićenja 26-godišnjakinje.

U narušavanju javnog reda i mira sudjelovala je spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu.

Neven Ciganović i Laura Prgomet - 4 Foto: Josip Bandic/Cropix

Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Nakon dovršenog ispitivanja sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio joj je jednomjesečni istražni zatvor.

Osim toga, zbog narušavanja javnog reda i mira protiv osumnjičene slijedi i optužni prijedlog Općinskom sudu u Dubrovniku", priopćila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Neven Ciganović i Laura Prgomet - 1 Foto: Instagram

Službene okolnosti cijelog događaja i dalje se utvrđuju, a tek će daljnji postupak pokazati što je prethodilo incidentu i što je dovelo do ovakvog ponašanja.

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