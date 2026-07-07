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Tko je markantni muškarac kojeg je Maja snimila s Bloomom na odmoru?

Piše J. C., Danas @ 09:49 Celebrity komentari
Maja Šuput na Instagramu - 3 Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput s pratiteljima dijeli djeliće odmora u španjolskoj Marbelli, no posebnu pažnju privukao je muškarac koji je snimljen kako se igra i provodi vrijeme s njezinim sinom Bloomom.

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