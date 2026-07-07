Tko je markantni muškarac kojeg je Maja snimila s Bloomom na odmoru?

Maja Šuput s pratiteljima dijeli djeliće odmora u španjolskoj Marbelli, no posebnu pažnju privukao je muškarac koji je snimljen kako se igra i provodi vrijeme s njezinim sinom Bloomom.

Nakon radnih obaveza i brojnih nastupa, Maja Šuput otputovala je na zasluženi godišnji odmor. Popularna pjevačica ovoga je puta za svoju ljetnu destinaciju odabrala Marbellu u Španjolskoj, odakle se svojim pratiteljima javlja nizom opuštenih prizora.

Na odmoru joj se pridružio i sin Bloom, koji je glavna zvijezda njezinih posljednjih Instagram priča, ali pratiteljima je za oko zapeo i markantni muškarac.

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Maja je podijelila dirljiv trenutak u kojem se mali Bloom bezbrižno igra u plićaku s njezinim prijateljem Momčilom Gurovićem, dok zajedno uživaju u morskim radostima.

Osim na plaži, ekipa se zabavlja i uz bazen, gdje je Bloom ponovno snimljen u društvu Gurovića, koji ga je zabavljao i nosio kroz vodu, a dječak nije skidao osmijeh s lica.

Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Na španjolskom odmoru društvo im pravi i Majin dugogodišnji prijatelj i suradnik Marko Grubnić, pa je jasno da će ovo biti još jedno putovanje ispunjeno dobrim raspoloženjem, druženjem i opuštanjem.

Inače, za IN magazin Maja je ovih dana otkrila kakve ulete doživljava na Instagramu, više pogledajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Detalj oko Majina vitkog struka odmah je svima zapeo za oko, pozirala je u badiću uz bazen

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seve u vrućim hlačicama okrenula leđa kameri, izrez je otkrio više od očekivanog