Detalj oko vitkog struka Maje odmah je svima zapeo za oko, pozirala je u badiću uz bazen

Nakon što je pratitelje zaintrigirala fotografijom iz zrakoplova i pitanjem o destinaciji, Maja Šuput otkrila je da je otputovala u španjolsku Marbellu, a prve fotografije s odmora oduševile su njezine obožavatelje.

Maja Šuput podijelila je niz fotografija u bijelom bikiniju, a ubrzo je otkrila i svoju novu destinaciju – sunčanu Marbellu u Španjolskoj.

Prije polaska Maja je na Instagram Storyju objavila fotografiju iz zrakoplova uz kratko pitanje: "Any ideas?", dajući pratiteljima priliku da pogađaju kamo putuje. Ranije je pokazala i ekran s popisom letova iz zagrebačke zračne luke.

Maja Šuput na Instagramu - 6 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 4 Foto: Instagram

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Nedugo zatim otkrila je odgovor. Objavila je snimku luksuznog resorta uz lokaciju Marbella i kratku poruku: "Hola Marbella", potvrdivši da će odmor provesti na jednoj od najpoznatijih destinacija Španjolske.

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 5 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Instagram

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Osim pogleda na resort i more, Maja je pratitelje počastila i fotografijama u bijelom bikiniju uz bazen, na kojima pozira nasmijana i preplanula. Posebno je zapeo za oko i nakit oko struka koji se protezao do vrata.

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Marbella je već godinama omiljeno odredište brojnih svjetskih i domaćih zvijezda zahvaljujući luksuznim hotelima, plažama i bogatoj gastronomskoj ponudi, a čini se da će upravo ondje Maja provesti prve dane svog ljetnog odmora.

Maja Šuput Foto: Instagram

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