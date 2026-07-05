Maja Šuput zapalila Instagram modnim izdanjem prije nastupa

Nakon što je jučer rasplesala publiku u Dugom Ratu, Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere s koncerta, ali i fotografije u upečatljivom ružičastom izdanju koje su privukle brojne komplimente.

Maja Šuput ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Popularna pjevačica objavila je fotografiju u upečatljivoj ružičastoj mini haljini s resicama kojom je najavila svoj nastup u Dugom Ratu.

Uz fotografiju je kratko poručila: ''Dugi Rat večeras... Za show spremna.'' Objava je u samo nekoliko sati prikupila više od četiri tisuće onaka sviđanja, a ni komentari pratitelja nisu izostali.

Maja Šuput Foto: Instagram

Više fotografija pogledajte OVDJE.

Mnogi su pohvalili njezin modni odabir, nazivajući je ''kraljicom''i ističući da izgleda spremno za još jedan energičan nastup. Efektna haljina u ružičastim tonovima i visoke sandale dodatno su naglasile glamurozni styling po kojem je Maja već godinama prepoznatljiva na svojim koncertima.

Maja Šuput - 5 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Objavom je još jednom pokazala kako zna spojiti atraktivan modni trenutak s najavom nastupa, a reakcije pratitelja potvrđuju da je kombinacija bila pun pogodak!

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Maja Šuput i Natalie Balmix - 3 Foto: Luka Čop

Maja je na Instagramu podijelila i video s nastupa u Dugom Ratu. Snimkama je pokazala djelić atmosfere s koncerta, rasplesanu publiku i energiju koja je vladala tijekom večeri, dajući do znanja da je najavljeni show uistinu ispunio očekivanja.

Objavu pogledajte OVDJE.

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Ne propustite ni video njezina sina Blooma koji je izvedbom pjesme ''Voljela bi to'' Jakova Jozinovića osvojio društvene mreže. Više pročitajte OVDJE.

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