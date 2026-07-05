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Maja Šuput zapalila Instagram modnim izdanjem prije nastupa

Piše K.D., Danas @ 15:52 Celebrity komentari
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Instagram

Nakon što je jučer rasplesala publiku u Dugom Ratu, Maja Šuput na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere s koncerta, ali i fotografije u upečatljivom ružičastom izdanju koje su privukle brojne komplimente.

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