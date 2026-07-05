Nina Badrić na rođendan podijelila emotivnu poruku: ''Danas ne slavim broj, slavim sve ono što me oblikovalo''

Nina Badrić povodom 54. rođendana na društvenim je mrežama podijelila fotografiju i iskrenu poruku o životu, zahvalnosti i lekcijama koje je naučila kroz godine.

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Nina Badrić, proslavila je 54. rođendan, a tim je povodom svojim pratiteljima na Instagramu uputila iskrenu i emotivnu poruku koja je izazvala brojne reakcije. Uz fotografiju na kojoj pozira u elegantnoj crnoj haljini uz bazen, podijelila je razmišljanja o prolaznosti, ljubavi i vrijednostima koje su joj danas najvažnije.

Objavu pogledajte OVDJE.

Nina Badrić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Nina je priznala kako joj rođendani više nisu podsjetnik na godine, već na dragocjenost svakog trenutka. Istaknula je da danas slavi sve što ju je oblikovalo – i lijepe uspomene i teške životne trenutke, koji su je učinili osobom kakva je danas.

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Promocija albuma ''Moji ljudi'' Nine Badrić - 9 Foto: Luka Čop

Posebno se osvrnula na nepredvidivost života, poručivši da stvari često ne ispadnu onako kako ih zamišljamo. Smatra da upravo najveći izazovi otkrivaju koliko čovjek može biti snažan, koliko može voljeti i koliko je važno ostati vjeran sebi bez obzira na okolnosti.

Promocija albuma ''Moji ljudi'' Nine Badrić - 13 Foto: Luka Čop

Na kraju je zahvalila svojoj obitelji, prijateljima, glazbi i publici koja je godinama prati, naglasivši kako su ljubav, unutarnji mir i zdravlje jedine vrijednosti koje doista ostaju, dok sve ostalo s vremenom prolazi.

Nina Badrić Foto: Instagram

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Njezina objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare. Među prvima su joj rođendan čestitale kolegice i prijateljice s estrade, uključujući Vannu i Kaliopi, a lijepe želje uputili su joj i Marko Grubnić, Iva Radić te brojni obožavatelji koji su joj poželjeli još mnogo sreće, zdravlja i uspjeha.

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