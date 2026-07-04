Nije došla na spektakl: Thompsonova nećakinja otkrila gdje je pobjegla tijekom velikog koncerta

U trenutku Thompsonovog koncerta u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odmarala se na Capriju.

I dok je Marko Perković Thompson pred desetke tisuća obožavatelja održao koncert na stadionu u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odlučila je nakratko pobjeći od užurbane svakodnevice i odmor provesti na jednom od najljepših talijanskih otoka – Capriju.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija koje oduzimaju dah. Pozirala je s pogledom na slavene stijene Faraglioni i tirkizno more, uživala u zalasku sunca te pokazala idilične prizore s otoka koji već desetljećima privlači svjetski jet-set.

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Za šetnju Caprijem odabrala je dugu haljinu s plavim cvjetnim uzorkom, koja se savršeno uklopila u mediteranski ambijent. Elegantno izdanje upotpunila je bijelim salonkama i decentnim nakitom, a fotografije su nastale na nekoliko najpoznatijih vidikovaca otoka.

"Uvijek zaroni u more u moje ime", napisala je na talijanskom u opisu na Instagramu.

Lejdi Perković Jarnec - 2 Foto: Instagram

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Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim trenucima uz kavu s panoramskim pogledom na more, ali i u razgledavanju slikovitih ulica i terasa s kojih puca pogled na napuljski zaljev.

Lejdi Perković Jarnec - 3 Foto: Instagram

Lejdi Perković Jarnec - 4 Foto: Instagram

Dok se u Hrvatskoj ovih dana govori o Thompsonovu velikom koncertu u Zaprešiću i obilježavanju godišnjice Hipodroma, Lejdi je pokazala da je pronašla svoju oazu mira na jednom od najljepših mjesta Mediterana.

Lejdi Perković Jarnec - 5 Foto: Instagram

Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram

Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram

Sudeći prema objavljenim fotografijama, odmor na Capriju iskoristila je za punjenje baterija, a prizori koje je podijelila mnoge su ostavili bez daha.

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