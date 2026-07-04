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Nije došla na spektakl: Thompsonova nećakinja otkrila gdje je pobjegla tijekom velikog koncerta

Piše E. G., 04.07.2026 @ 22:26 Celebrity komentari
Lejdi Perković Jarnec - 1 Lejdi Perković Jarnec - 1 Foto: Instagram

U trenutku Thompsonovog koncerta u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odmarala se na Capriju.

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