Nije došla na spektakl: Thompsonova nećakinja otkrila gdje je pobjegla tijekom velikog koncerta

U trenutku Thompsonovog koncerta u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odmarala se na Capriju.
I dok je Marko Perković Thompson pred desetke tisuća obožavatelja održao koncert na stadionu u Zaprešiću, njegova nećakinja Lejdi Perković Jarnec odlučila je nakratko pobjeći od užurbane svakodnevice i odmor provesti na jednom od najljepših talijanskih otoka – Capriju.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija koje oduzimaju dah. Pozirala je s pogledom na slavene stijene Faraglioni i tirkizno more, uživala u zalasku sunca te pokazala idilične prizore s otoka koji već desetljećima privlači svjetski jet-set.
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Za šetnju Caprijem odabrala je dugu haljinu s plavim cvjetnim uzorkom, koja se savršeno uklopila u mediteranski ambijent. Elegantno izdanje upotpunila je bijelim salonkama i decentnim nakitom, a fotografije su nastale na nekoliko najpoznatijih vidikovaca otoka.
"Uvijek zaroni u more u moje ime", napisala je na talijanskom u opisu na Instagramu.
Lejdi Perković Jarnec - 2 Foto: Instagram
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Na fotografijama se vidi kako uživa u opuštenim trenucima uz kavu s panoramskim pogledom na more, ali i u razgledavanju slikovitih ulica i terasa s kojih puca pogled na napuljski zaljev.
Lejdi Perković Jarnec - 3 Foto: Instagram
Lejdi Perković Jarnec - 4 Foto: Instagram
Dok se u Hrvatskoj ovih dana govori o Thompsonovu velikom koncertu u Zaprešiću i obilježavanju godišnjice Hipodroma, Lejdi je pokazala da je pronašla svoju oazu mira na jednom od najljepših mjesta Mediterana.
Lejdi Perković Jarnec - 5 Foto: Instagram
Lejdi Perković - 3 Foto: Instagram
Lejdi Perković - 1 Foto: Instagram
Sudeći prema objavljenim fotografijama, odmor na Capriju iskoristila je za punjenje baterija, a prizori koje je podijelila mnoge su ostavili bez daha.
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