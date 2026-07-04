Teška borba nije joj oduzela osmijeh: Dirljiv susret bivše misice s prijateljicom na špici

Ivančica Pahor prošetala je zagrebačkom špicom u elegantnom ljetnom izdanju, pokazavši osmijeh i optimizam unatoč borbi s teškom bolešću.

Sunčana i vruća subota izmamila je brojne Zagrepčane na omiljenu gradsku špicu, a među poznatim licima posebnu je pažnju privukla Ivančica Pahor.

Bivša missica prošetala je Cvjetnim trgom s osmijehom na licu, još jednom pokazavši nevjerojatnu snagu i optimizam unatoč teškoj bolesti s kojom se bori.

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Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix

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Ivančica je za šetnju odabrala romantičnu modnu kombinaciju u boho stilu. Nosila je prozračan komplet s cvjetnim uzorkom koji se sastojao od kratkog topa i asimetrične suknje ukrašene čipkom i volanima, a cijeli je look upotpunila bež salonkama otvorenih prstiju, velikom pletenom torbom i elegantnim sunčanim naočalama. Lepršavi krojevi i nježne pastelne nijanse savršeno su se uklopili u ljetnu atmosferu zagrebačke špice.

Ivančica Pahor - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Posebno dirljiv prizor bio je susret s prijateljicom, koju je srdačno zagrlila i dočekala širokim osmijehom, pokazujući da ni najteži životni izazovi nisu uspjeli ugasiti njezin vedar duh.

Podsjetimo, Ivančica je ranije javno progovorila o svojoj borbi s teškom bolešću, a tijekom cijelog procesa liječenja mnogima je postala inspiracija zahvaljujući iskrenosti, hrabrosti i pozitivnom stavu. Upravo zato njezin osmijeh na zagrebačkoj špici ima još snažniju simboliku.

Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix

Ivančica Pahor - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Ivančica Pahor - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Njezino pojavljivanje izazvalo je brojne poglede prolaznika, ali i još jednom potvrdilo da se istinska elegancija ne krije samo u odjeći, nego i u dostojanstvu, snazi i osmijehu kojim prkosi životnim nedaćama.

Tko se sve prošetak špicom, pogledajte OVDJE.

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