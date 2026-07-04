Teška borba nije joj oduzela osmijeh: Dirljiv susret bivše misice s prijateljicom na špici

Ivančica Pahor prošetala je zagrebačkom špicom u elegantnom ljetnom izdanju, pokazavši osmijeh i optimizam unatoč borbi s teškom bolešću.
Sunčana i vruća subota izmamila je brojne Zagrepčane na omiljenu gradsku špicu, a među poznatim licima posebnu je pažnju privukla Ivančica Pahor.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Bivša missica prošetala je Cvjetnim trgom s osmijehom na licu, još jednom pokazavši nevjerojatnu snagu i optimizam unatoč teškoj bolesti s kojom se bori.
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Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix
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Ivančica je za šetnju odabrala romantičnu modnu kombinaciju u boho stilu. Nosila je prozračan komplet s cvjetnim uzorkom koji se sastojao od kratkog topa i asimetrične suknje ukrašene čipkom i volanima, a cijeli je look upotpunila bež salonkama otvorenih prstiju, velikom pletenom torbom i elegantnim sunčanim naočalama. Lepršavi krojevi i nježne pastelne nijanse savršeno su se uklopili u ljetnu atmosferu zagrebačke špice.
Ivančica Pahor - 3 Foto: Josip Moler/Cropix
Posebno dirljiv prizor bio je susret s prijateljicom, koju je srdačno zagrlila i dočekala širokim osmijehom, pokazujući da ni najteži životni izazovi nisu uspjeli ugasiti njezin vedar duh.
Podsjetimo, Ivančica je ranije javno progovorila o svojoj borbi s teškom bolešću, a tijekom cijelog procesa liječenja mnogima je postala inspiracija zahvaljujući iskrenosti, hrabrosti i pozitivnom stavu. Upravo zato njezin osmijeh na zagrebačkoj špici ima još snažniju simboliku.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler/Cropix
Ivančica Pahor - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
Ivančica Pahor - 1 Foto: Josip Moler/Cropix
Njezino pojavljivanje izazvalo je brojne poglede prolaznika, ali i još jednom potvrdilo da se istinska elegancija ne krije samo u odjeći, nego i u dostojanstvu, snazi i osmijehu kojim prkosi životnim nedaćama.
Tko se sve prošetak špicom, pogledajte OVDJE.
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