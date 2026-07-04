Ništa od pomirbe! Princ Harry u Ujedinjeno Kraljevstvo stiže bez Meghan i djece

Princ Harry sam će otputovati u London nakon što su Meghan Markle i njihovo dvoje djece odustali od puta zbog zabrinutosti za sigurnost.

Princ Harry u ponedjeljak će sam otputovati u London nakon što su on i Meghan Markle odlučili da bivša glumica te njihovo dvoje djece, princ Archie i princeza Lilibet, ipak neće putovati s njim u Ujedinjeno Kraljevstvo. Odluka je donesena nakon što je odbijen njihov zahtjev za dodatnim sigurnosnim mjerama.

Prema pisanju britanskih medija, iza odluke stoji deset dana napetih razgovora oko sigurnosti obitelji, a izvori tvrde da je cijela situacija Harryja emocionalno iscrpila.

Galerija 25 25 25 25 25

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Afp

Meghan Markle i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Iako Meghan i djeca neće doputovati u London, nije isključeno da mu se pridruže kasnije tijekom tjedna, kada će Harry sudjelovati na nekoliko događanja izvan glavnog grada. Meghan bi se u petak trebala pojaviti uz supruga u Birminghamu na promociji Invictus Gamesa, sportskog natjecanja za ranjene vojnike koje je Harry pokrenuo 2014. godine.

Jedan od glavnih razloga zbog kojih Harry želi dovesti Archieja i Lilibet u UK jest upoznavanje djece s njihovim obiteljskim nasljeđem. Navodno planira posjetiti Althorp, obiteljsko imanje princeze Diane, gdje je njegova majka odrasla i gdje je pokopana.

Meghan Markle i princ Harry - 8 Foto: Profimedia

Princ Harry - 4 Foto: Afp

"Harry silno želi pokazati djeci odakle dolazi i upoznati ih s britanskim dijelom njihove baštine. Ali sigurnost njegove obitelji uvijek će biti na prvom mjestu", tvrdi izvor blizak paru.

Harry već godinama vodi pravnu bitku zbog razine zaštite koju dobiva tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Smatra da bi njegova obitelj trebala imati stalnu policijsku zaštitu, dok britanske vlasti, koje su mu ukinule visoki stupanj zaštite nakon odlaska iz UK-a, procjenjuju svaki njegov posjet pojedinačno.

Kralj Charles III. i princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Prema navodima britanskih medija, tijekom posjeta postoji mogućnost privatnog susreta s kraljem Charlesom III., koji se i dalje liječi od raka. Navodno je kralj Harryju ponudio smještaj u jednoj od kraljevskih rezidencija, no zasad nije poznato hoće li princ prihvatiti ponudu.

S druge strane, princ William i Kate Middleton, prema istim izvorima, ne planiraju se sastati sa Sussexovima tijekom njihova boravka u Britaniji.

Princ Harry i Meghan Markle - 2 Foto: Instagram / Planet / Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Posjet dolazi u razdoblju kada se Harry i Meghan suočavaju s nekoliko izazova. Njihov višemilijunski ugovor s Netflixom završio je prošle godine, a Meghanin poslovni projekt u SAD-u nije ostvario očekivani uspjeh.

Harryja ovoga tjedna očekuje i važna sudska presuda u postupku protiv izdavačke kuće Associated Newspapers, koju zajedno s drugim tužiteljima optužuje za nezakonito prikupljanje informacija. Ako izgubi spor, mogao bi se suočiti s višemilijunskim sudskim troškovima.

U međuvremenu, ostaje otvoreno pitanje hoće li Archie i Lilibet, koji nisu posjetili Britaniju od 2022. godine, ipak doputovati kasnije tijekom Harryjeva boravka i ponovno vidjeti djeda, kralja Charlesa.

Nedavno vjenčanje njegovog rođaka Petera Philippsa pokazalo je koliko je Harry uistinu osamljen. Više čitajte OVDJE.

Tko je treći kotač u njihovom braku, pročitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.