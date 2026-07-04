Skinuo majicu i pokazao rezultate napornih treninga: Ministra Habijana ovakvog rijetko viđamo

Ministar Damir Habijan sudjelovao je na jednom fitness natjecanju, gdje je bez majice pokazao zavidnu fizičku formu i isklesane mišiće tijekom zahtjevnih disciplina.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ovog je vikenda pokazao da se odlično snalazi i izvan političke arene.

Sudjelovao je na Hybrid Games "No Limit" Zaprešić 2026, prvom hrvatskom fitness natjecanju inspiriranom svjetski popularnim formatom HYROX, koje kombinira trčanje i osam funkcionalnih stanica snage i izdržljivosti.

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Damir Habijan - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na fotografijama s natjecanja Habijan se natjecao bez majice, a pažnju okupljenih privukla je njegova zavidna fizička forma. Dok je prolazio zahtjevne discipline pod ljetnim suncem, jasno su se ocrtavali njegovi mišići na rukama, ramenima i leđima, a nije promaknula ni njegova brojna tetovaža na lijevoj ruci.

Damir Habijan - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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Ministar je tijekom natjecanja odrađivao izazovne funkcionalne zadatke, razgovarao s ostalim natjecateljima i organizatorima te pokazao kako mu ovakav tip sportskih izazova nije nepoznanica. Na jednoj fotografiji vidi se kako priprema sljedeću disciplinu, dok na drugoj razmjenjuje dojmove s ostalim sudionicima nakon odrađenog dijela utrke.

Damir Habijan - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ovo nije prvi put da Habijan sudjeluje na sličnim natjecanjima. Poznat je kao veliki zaljubljenik u fitness i funkcionalni trening, a prošle godine nastupio je i na hibridnom fitness natjecanju u Zaboku, dok je krajem 2025. odmjerio snage i na međunarodnom HYROX natjecanju u Poljskoj.

Damir Habijan - 3 Foto: Instagram

Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hybrid Games "No Limit" održan je na Trgu Ivana Pavla II. u Zaprešiću, a okupio je profesionalne sportaše, rekreativce i ljubitelje funkcionalnog fitnessa. Natjecatelji su morali savladati dionice trčanja između osam radnih stanica koje uključuju vježbe snage, izdržljivosti i eksplozivnosti, što ovaj format čini jednim od fizički najzahtjevnijih u svijetu fitnessa.

Ministar je nedavno bio u SAD-u, o čemu više čitajte OVDJE.

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