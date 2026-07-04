Skinuo majicu i pokazao rezultate napornih treninga: Ministra Habijana ovakvog rijetko viđamo

Ministar Damir Habijan sudjelovao je na jednom fitness natjecanju, gdje je bez majice pokazao zavidnu fizičku formu i isklesane mišiće tijekom zahtjevnih disciplina.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan ovog je vikenda pokazao da se odlično snalazi i izvan političke arene.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit urnebes! Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Sudjelovao je na Hybrid Games "No Limit" Zaprešić 2026, prvom hrvatskom fitness natjecanju inspiriranom svjetski popularnim formatom HYROX, koje kombinira trčanje i osam funkcionalnih stanica snage i izdržljivosti.
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Damir Habijan - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Na fotografijama s natjecanja Habijan se natjecao bez majice, a pažnju okupljenih privukla je njegova zavidna fizička forma. Dok je prolazio zahtjevne discipline pod ljetnim suncem, jasno su se ocrtavali njegovi mišići na rukama, ramenima i leđima, a nije promaknula ni njegova brojna tetovaža na lijevoj ruci.
Damir Habijan - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Ministar je tijekom natjecanja odrađivao izazovne funkcionalne zadatke, razgovarao s ostalim natjecateljima i organizatorima te pokazao kako mu ovakav tip sportskih izazova nije nepoznanica. Na jednoj fotografiji vidi se kako priprema sljedeću disciplinu, dok na drugoj razmjenjuje dojmove s ostalim sudionicima nakon odrađenog dijela utrke.
Damir Habijan - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Ovo nije prvi put da Habijan sudjeluje na sličnim natjecanjima. Poznat je kao veliki zaljubljenik u fitness i funkcionalni trening, a prošle godine nastupio je i na hibridnom fitness natjecanju u Zaboku, dok je krajem 2025. odmjerio snage i na međunarodnom HYROX natjecanju u Poljskoj.
Damir Habijan - 3 Foto: Instagram
Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Damir Habijan Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Hybrid Games "No Limit" održan je na Trgu Ivana Pavla II. u Zaprešiću, a okupio je profesionalne sportaše, rekreativce i ljubitelje funkcionalnog fitnessa. Natjecatelji su morali savladati dionice trčanja između osam radnih stanica koje uključuju vježbe snage, izdržljivosti i eksplozivnosti, što ovaj format čini jednim od fizički najzahtjevnijih u svijetu fitnessa.
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