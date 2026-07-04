Pristižu sa svih strana: Pogledajte prve prizore dolaska fanova na Thompsonov koncert u Zaprešiću!

Nekoliko sati prije početka Thompsonova koncerta u Zaprešiću, ispred stadiona počeli su se okupljati brojni fanovi koji su, unatoč vrućini, u hrvatskim dresovima i sa zastavama strpljivo čekali ulazak na glazbeni spektakl.

Nekoliko sati prije početka koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, oko stadiona se počela okupljati rijeka obožavatelja koji su iz svih krajeva Hrvatske stigli kako bi zauzeli što bolja mjesta i na vrijeme ušli na koncertni prostor.

Sunčano i vruće vrijeme nije obeshrabrilo fanove pa su se već tijekom poslijepodneva ispred ulaza počeli stvarati redovi. Mnogi su sa sobom ponijeli hrvatske zastave koje su nosili preko ramena poput plašta, dok su drugi stigli u dresovima hrvatske nogometne reprezentacije i majicama posvećenima Thompsonu.

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Thompsonovi fanovi - 2 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Thompsonovi fanovi - 4 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

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Na fotografijama se može vidjeti kako među okupljenima vlada dobro raspoloženje. Brojni posjetitelji razgovaraju, fotografiraju se i strpljivo čekaju otvaranje ulaza, a u publici su zastupljene sve generacije – od djece i mladih do starijih obožavatelja koji godinama prate glazbeni put jednog od najpopularnijih domaćih izvođača.

Thompsonovi fanovi - 3 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Štandovi uoči Thompsonovog koncerta Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Unatoč visokim temperaturama, atmosfera ispred stadiona iz minute u minutu postaje sve življa. Organizatori i zaštitarske službe usmjeravaju posjetitelje prema ulazima, dok se redovi postupno povećavaju kako se približava početak koncerta.

Thompsonovi fanovi - 1 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Štandovi uoči Thompsonovog koncerta - 2 Foto: Emica Elvedji /PIXSELL/Pixsell

Pripreme za Thompsonov koncert u Zaprešiću - 1 Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sve je tako spremno za još jednu večer ispunjenu Thompsonovim najvećim hitovima, a prema prizorima sa stadiona jasno je da publike neće nedostajati. Fanovi su stigli dobro raspoloženi i s hrvatskim obilježjima, spremni za glazbeni spektakl koji ih očekuje u Zaprešiću.

Što se sve nudi na štandovima ispred suvenira, provjerite OVDJE.

Za sve fanove koji tek trebaju stići, Policijska uprava je izdala upute o privremenoj prometnoj regulaciji koje možete pronaći OVDJE.

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