Dirljivi prizori u zračnoj luci: Navijači dočekali Vatrene nakon povratka sa Svjetskog prvenstva!

Stotine navijača okupile su se u Zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi u kockicama, sa zastavama i dresovima dočekale hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon povratka sa Svjetskog prvenstva.

Porazom od Portugala u noći s četvrtak na petak, hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je svoju epizodu na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Poslije kratkog odmora, Vatreni su uzeli svoje stvar i čarter-letom krenuli prema Hrvatskoj.

Njihov let stigao je iza 15:30 nakon što je kasnio dva sata u polasku.

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Doček Vatrenih - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Doček Vatrenih - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

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Iako rezultat nije bio kao na dosadašnja dva prvenstva, navijače to nije smetalo. Zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu u subotu je bila ispunjena navijačima koji su se okupili kako bi dočekali Vatrene nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Doček Vatrenih - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Doček Vatrenih - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell

Brojni obožavatelji svih generacija stigli su odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, noseći hrvatske zastave, šalove i dresove s prezimenima svojih omiljenih reprezentativaca, među kojima su se posebno isticali oni Luke Modrića. Među okupljenima bilo je mnogo djece, a vesela atmosfera dodatno je rasla uz pjesmu i skandiranje.

Doček Vatrenih - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell

Doček Vatrenih Foto: Goran Mehkek/Cropix

Navijači su nestrpljivo čekali dolazak Vatrenih iza zaštitne ograde, spremni pozdraviti svoje nogometne heroje i zahvaliti im na još jednom velikom nastupu u hrvatskom dresu.

Iako neki igrači, poput Luke Modrića, nisu došli do Zagreba, dobre atmosfere nije manjkalo. Dominik Livaković, Zlatko Dalić, Martin Baturina, Petar Sučić i ostali bili su dirnuti velikom podrškom te su se rado odazvali pozivima za potpisivanje i fotografiranje s fanovima.

Atmosfera u zračnoj luci još jednom je pokazala koliko podrške i ljubavi hrvatska reprezentacija uživa među svojim navijačima.

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