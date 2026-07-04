Dirljivi prizori u zračnoj luci: Navijači dočekali Vatrene nakon povratka sa Svjetskog prvenstva!

Stotine navijača okupile su se u Zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi u kockicama, sa zastavama i dresovima dočekale hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon povratka sa Svjetskog prvenstva.
Porazom od Portugala u noći s četvrtak na petak, hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je svoju epizodu na Svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Poslije kratkog odmora, Vatreni su uzeli svoje stvar i čarter-letom krenuli prema Hrvatskoj.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit urnebes! Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Njihov let stigao je iza 15:30 nakon što je kasnio dva sata u polasku.
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Doček Vatrenih - 1 Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Doček Vatrenih - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX
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Iako rezultat nije bio kao na dosadašnja dva prvenstva, navijače to nije smetalo. Zračna luka Franjo Tuđman u Zagrebu u subotu je bila ispunjena navijačima koji su se okupili kako bi dočekali Vatrene nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu.
Doček Vatrenih - 4 Foto: Goran Mehkek / CROPIX
Doček Vatrenih - 1 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell
Brojni obožavatelji svih generacija stigli su odjeveni u prepoznatljive crveno-bijele kockice, noseći hrvatske zastave, šalove i dresove s prezimenima svojih omiljenih reprezentativaca, među kojima su se posebno isticali oni Luke Modrića. Među okupljenima bilo je mnogo djece, a vesela atmosfera dodatno je rasla uz pjesmu i skandiranje.
Doček Vatrenih - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Pixsell
Doček Vatrenih Foto: Goran Mehkek/Cropix
Navijači su nestrpljivo čekali dolazak Vatrenih iza zaštitne ograde, spremni pozdraviti svoje nogometne heroje i zahvaliti im na još jednom velikom nastupu u hrvatskom dresu.
Iako neki igrači, poput Luke Modrića, nisu došli do Zagreba, dobre atmosfere nije manjkalo. Dominik Livaković, Zlatko Dalić, Martin Baturina, Petar Sučić i ostali bili su dirnuti velikom podrškom te su se rado odazvali pozivima za potpisivanje i fotografiranje s fanovima.
Atmosfera u zračnoj luci još jednom je pokazala koliko podrške i ljubavi hrvatska reprezentacija uživa među svojim navijačima.
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