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Dirljivi prizori u zračnoj luci: Navijači dočekali Vatrene nakon povratka sa Svjetskog prvenstva!

Piše E. G., Danas @ 15:25 Celebrity komentari
Doček Vatrenih - 14 Doček Vatrenih - 14 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Stotine navijača okupile su se u Zračnoj luci Franjo Tuđman kako bi u kockicama, sa zastavama i dresovima dočekale hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon povratka sa Svjetskog prvenstva.

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