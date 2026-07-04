Dobro se pripremite! Naš olimpijac pokazivao sadržaj torbe, komentari su otišli u neočekivanom smjeru

Nikola Miljenić pokazao je što nosi u svojoj plivačkoj torbi, no najveću pozornost pratitelja privukao je njegov isklesani torzo koji je pokazao snimajući video bez majice.
Hrvatski plivač i olimpijac Nikola Miljenić, ujedno sin bivšeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića, na društvenim je mrežama objavio video u kojem je pratiteljima pokazao što se nalazi u njegovoj plivačkoj torbi.3 vijesti o kojima se priča u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit urnebes! Oglasio se Matanovićev frizer! Njegova objava nakon poništenog gola sve je rekla
Ipak, umjesto sadržaja torbe, najveću je pozornost privukla njegova besprijekorna fizička forma.
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Miljenić je video snimio bez majice, sjedeći na kauču pokraj sportske torbe, a njegovi isklesani trbušni mišići, ramena i ruke nisu promaknuli pratiteljima.
U videu je redom pokazao što mu je neizostavno za svaki trening. Na prvom mjestu našli su se plivačka kapica i naočale, zatim kupaće gaće u bojama hrvatske reprezentacije, ručnik, elastična guma za zagrijavanje i aktivaciju mišića te napitak za oporavak nakon treninga kao tajni sastojak.
Nikola Miljenić - 5 Foto: Instagram Screenshot
Nikola Miljenić - 4 Foto: Instagram Screenshot
Nikola Miljenić - 7 Foto: Instagram Screenshot
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Iako je riječ o kratkom videu edukativnog karaktera, brojni su pratitelji u komentarima više pažnje posvetili njegovoj sportskoj građi nego samoj opremi.
"Druže, nitko ne gleda tu opremu za nogomet koju pokazuješ", "Grčki bože širokih ramena","Pa dobro, bumo pratili plivanje od sad", "Ovaj kao da je iz turske serije perfect", "Operite ga i donesite u moj šator", "Ovo majka jednom rađa", pisali su mu u komentarima.
Nikola Miljenić - 1 Foto: Instagram Screenshot
Nikola Miljenić - 3 Foto: Instagram Screenshot
Nikola Miljenić - 8 Foto: Instagram Screenshot
Nikola Miljenić - 2 Foto: Instagram Screenshot
Svojim objavama na društvenim mrežama često daje pratiteljima uvid u život profesionalnog sportaša, a ovoga puta pokazao je da iza svakog uspjeha stoji mnogo više od samog talenta – dobra priprema, disciplina i oprema za trening dio su njegove svakodnevice.
Čime se zgodni Nikola može još pohvaliti, pogledajte OVDJE.
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