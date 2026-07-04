Ni čuvena polja lavande nisu mogla zasjeniti Seve, izgledala je kao da je sišla s naslovnice

Severina je odmor u Provansi iskoristila za uživanje u poljima lavande, gastronomiji i modnim izdanjima, a svojim besprijekornim izgledom, posebno u efektnom bikiniju, ponovno je oduševila pratitelje.

Severina ovih dana puni baterije u Provansi, a prizori koje dijeli s pratiteljima na Instagramu izgledaju kao razglednice s juga Francuske.

Pjevačica je pokazala kako uživa među nepreglednim poljima lavande, kuša lokalne specijalitete, ispija vino u idiličnim vinskim imanjima i upija čari jednog od najljepših dijelova Europe.

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"Poljem se širi miris... lavande", napisala je uz galeriju fotografija, parafrazirajući stih iz poznate pjesme Halida Bešlića "Ljiljani", a objava je ubrzo prikupila tisuće lajkova i komplimenata.

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

Posebnu pažnju ponovno je privukao njezin besprijekoran izgled. S 54 godine Severina izgleda zavidno, a na fotografijama iz polja lavande pozirala je u lepršavoj bijeloj haljini s cvjetnim uzorkom koja je dodatno naglasila njezinu vitku liniju.

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"Postoje dvije vrste ljepote: unutarnja i vanjska. Ti posjeduješ obje. Moja Seve!", "Ajme. Moraš li ovoliko lijepa da budeš?", "A divote", "Preeee preee divne uspomene mi budiš", "Wooooow…ljepota", "Duša lijepa i uspješna", "Predivna polja lavande, a ti kao uvijek jedinstvena", "Ova boginja od žene je ko i vino, što je starija to je ljepša", napisali su joj u komentarima.

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Tijekom odmora pokazala je i nekoliko modnih kombinacija, no najviše komentara izazvala su izdanja u kupaćem kostimu. Na fotografijama pozira u efektnom bikiniju s uzorkom, uz koji je kombinirala široke hlače, lagani kimono i veliki šešir, potvrdivši da i na odmoru ostaje vjerna svom prepoznatljivom modnom izričaju.

Severina - 1 Foto: Instagram

Sudeći prema objavama, pjevačica je pronašla idealnu kombinaciju opuštanja, prirode, vrhunske hrane i mode, a njezin odmor u Provansi izazvao je brojne reakcije pratitelja koji joj u komentarima poručuju da izgleda bolje nego ikad.

Kako joj je stajao bijeli komplet, koji joj je istaknuo trbuh, pogledajte OVDJE.

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