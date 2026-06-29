Prepoznajete li je? Danas puni arene, a ovako je Aleksandra Prijović izgledala na početku karijere

Fotografija Aleksandre Prijović iz razdoblja kada je tek gradila glazbenu karijeru ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.
Danas rasprodaje najveće dvorane u regiji i iza sebe ima niz hitova, no Aleksandra Prijović nekad je bila sramežljiva djevojka koja je tek sanjala o velikoj glazbenoj karijeri.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Stara fotografija iz razdoblja njezina sudjelovanja u showu ''Zvezde Granda'' pokazuje koliko se tijekom godina promijenila, kako privatno, tako i fizički.
Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Na fotografiji, snimljenoj prije više od deset godina, Aleksandra pozira u ležernom izdanju, daleko od glamura na koji je publika danas navikla. U to je vrijeme bila jedna od natjecateljica popularnog glazbenog showa, koji joj je otvorio vrata estrade i postao odskočna daska za uspješnu karijeru.
Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Od tada se mnogo toga promijenilo. Nakon završetka natjecanja počela je nizati hitove, a iz godine u godinu gradila je status jedne od najpopularnijih pjevačica mlađe generacije. Poseban uspjeh ostvarila je turnejom ''Od Istoka do Zapada'', tijekom koje je rasprodala brojne arene diljem regije i potvrdila da pripada samom vrhu regionalne glazbene scene.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Osim glazbenim uspjesima, često privlači pažnju i svojim izgledom. Pjevačica nikada nije skrivala da se podvrgnula estetskim zahvatima te je otvoreno govorila o korekcijama nosa, usana i grudi. Upravo zato usporedbe njezinih starih i novih fotografija redovito izazivaju rasprave na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je bila ljepša u prirodnijem izdanju, drugi ističu kako danas izgleda samouvjerenije nego ikad.
Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 9 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Drugi koncert Aleksandre Prijović u Areni Zagreb - 17 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
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Aleksandra je danas u braku s Filipom Živojinovićem, s kojim ima sina Aleksandra i kćer Ariju. Uz obiteljski život nastavlja nizati poslovne uspjehe, a posljednjih dana promovira novi album ''Bol i alkohol'', kojim je još jednom potvrdila da je jedna od najtraženijih regionalnih glazbenih zvijezda.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 9 Foto: M.M./ATAimages
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