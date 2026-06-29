Prepoznajete li je? Danas puni arene, a ovako je Aleksandra Prijović izgledala na početku karijere

Fotografija Aleksandre Prijović iz razdoblja kada je tek gradila glazbenu karijeru ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Danas rasprodaje najveće dvorane u regiji i iza sebe ima niz hitova, no Aleksandra Prijović nekad je bila sramežljiva djevojka koja je tek sanjala o velikoj glazbenoj karijeri.

Stara fotografija iz razdoblja njezina sudjelovanja u showu ''Zvezde Granda'' pokazuje koliko se tijekom godina promijenila, kako privatno, tako i fizički.

Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Na fotografiji, snimljenoj prije više od deset godina, Aleksandra pozira u ležernom izdanju, daleko od glamura na koji je publika danas navikla. U to je vrijeme bila jedna od natjecateljica popularnog glazbenog showa, koji joj je otvorio vrata estrade i postao odskočna daska za uspješnu karijeru.

Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Od tada se mnogo toga promijenilo. Nakon završetka natjecanja počela je nizati hitove, a iz godine u godinu gradila je status jedne od najpopularnijih pjevačica mlađe generacije. Poseban uspjeh ostvarila je turnejom ''Od Istoka do Zapada'', tijekom koje je rasprodala brojne arene diljem regije i potvrdila da pripada samom vrhu regionalne glazbene scene.

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

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Osim glazbenim uspjesima, često privlači pažnju i svojim izgledom. Pjevačica nikada nije skrivala da se podvrgnula estetskim zahvatima te je otvoreno govorila o korekcijama nosa, usana i grudi. Upravo zato usporedbe njezinih starih i novih fotografija redovito izazivaju rasprave na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je bila ljepša u prirodnijem izdanju, drugi ističu kako danas izgleda samouvjerenije nego ikad.

Popodnevni doček uz Aleksandru Prijović - 9 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Drugi koncert Aleksandre Prijović u Areni Zagreb - 17 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

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Aleksandra je danas u braku s Filipom Živojinovićem, s kojim ima sina Aleksandra i kćer Ariju. Uz obiteljski život nastavlja nizati poslovne uspjehe, a posljednjih dana promovira novi album ''Bol i alkohol'', kojim je još jednom potvrdila da je jedna od najtraženijih regionalnih glazbenih zvijezda.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 9 Foto: M.M./ATAimages

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