Neočekivan susret Mladena Grdovića i Franke Batelić u Torontu, pjevač otkrio detalje razgovora

Osim što je bodrio Vatrene u Torontu, Mladen Grdović susreo se i s Frankom Batelić, a njihova zajednička fotografija krije i zanimljiv detalj o mogućoj glazbenoj suradnji.

Mladen Grdović na društvenim je mrežama podijelio fotografiju nastalu uoči utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Torontu, na kojoj pozira s Frankom Batelić.

Uz fotografiju je otkrio da je susret bio prilika i za razgovor o glazbi.

Franka je s tribina bodrila hrvatsku reprezentaciju, a nakon pobjede podijelila je fotografiju s navijačima Gane, poručivši kako nogomet spaja ljude bez obzira na rezultat.

Franka Batelić na Instagramu Foto: Franka Batelić/Instagram

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Grdović je također pratio utakmicu u Torontu, no nakon nje se, kako navodi, morao vratiti u Hrvatsku zbog ranije dogovorenih nastupa.

Mladen Grdović - 3 Foto: Pixsell

Mladen Grdović - 2 Foto: Pixsell

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Podsjetimo, hrvatska reprezentacija pobjedom protiv Gane osigurala je plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a slavlje se nakon posljednjeg sučevog zvižduka nastavilo na tribinama i na travnjaku, gdje su se igračima pridružili članovi njihovih obitelji te brojni poznati navijači.

Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell

Koga je još Grdović susreo na Svjetskom prvenstvu, pročitajte OVDJE.

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