Mladen Grdović pohvalio se susretom s Plenkovićem u Torontu, premijer mu se jako obradovao!

Mladen Grdović tijekom utakmice Hrvatske i Paname u Torontu susreo je premijera Andreja Plenkovića. Njihov srdačan susret ubrzo je završio i na društvenim mrežama.

Glazbenik Mladen Grdović među brojnim je hrvatskim navijačima bodrio Vatrene s tribina tijekom susreta Hrvatske i Paname u Torontu.

No, osim nogometnih uzbuđenja, Grdoviću je utakmica donijela i zanimljiv susret s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Mladen Grdović i Andrej Plenković - 3 Foto: Facebook

Mladen Grdović i Andrej Plenković - 1 Foto: Facebook

Pjevač je premijera ugledao izdaleka te mu je odmah mahnuo dok se Plenković spuštao niz stepenice stadiona. Čim je primijetio Grdovića, na licu premijera pojavio se širok osmijeh, a vidno raspoložen požurio mu se javiti.

Njihov susret obilježio je srdačan i dug stisak ruke, nakon čega su kratko porazgovarali i prognozirali rezultat utakmice.

''3:1'', rekao je Grdović.

Grdović je trenutak susreta zabilježio kamerom te video objavio na svom Facebook profilu. Snimka je u vrlo kratkom roku privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža i postala viralna.

Mladen Grdović - 1 Foto: Pixsell

Mladen Grdović - 2 Foto: Pixsell

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